Rodiče za mřížemi. Když jeden z rodičů neplatí alimenty

Každý se může dostat do finanční krize, ale to neznamená, že přestane jako rodič platit výživné. Důležitá je komunikace mezi matkou a otcem dětí, přičemž existuje několik cest, jak tuto situaci řešit. Pomoci mohou různé neziskové a občanské organizace, které nabízejí smírnější řešení. Někdy však dojde na soud a v krajním případě neplatící otec nebo matka putují do vězení.

Vymáhání alimentů

Od roku 2011 pomohla organizace vasevyzivne.cz celkem 86 760 rodičům.

Nezisková organizace vasevyzivne.cz poskytuje zdarma poradenství samoživitelkám, které nedostávají alimenty. V rámci této organizace mají mimo jiné advokáta nebo exekutora zdarma.

Když nastane situace, že rodič neplatí, je nutné ho neprodleně kontaktovat a komunikovat s ním, neboť se může jednat pouze o nedorozumění nebo dočasnou situaci. Jestliže se jedná o dlouhodobou záležitost, doporučuje se zahájit exekuční řízení, přičemž není stanovený žádný minimální dluh hodný vymáhání. Již první měsíc prodlení se musí řešit a nesmí se otálet. Pro zahájení vymáhání výživného musí být otec v rodném listu dítěte a je třeba mít k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou právní moci.

Někdy dojde na soud

Soudní vymáhání alimentů je upraveno v § 196 a 196a trestního zákoníku.

Někdy exekuce nepomůže a tehdy přijde na řadu soud. V případě, že bývalý partner neplatí více než 4 měsíce, jedná se o trestný čin a je pak určitě namístě podat trestní oznámení na policii v místě bydliště. „Rodič podává trestní oznámení a pak policie zahajuje trestní stíhání. Praxe je většinou taková, že neplatící rodič dostane podmínku, a když pokračuje v neplacení, může jít do vězení,“ vysvětluje advokát Mgr. Michal Benčok.

„Náklady závisí na tom, zda rodič vymáhající alimenty využije pomoci některých občanských sdružení nebo neziskovek nebo zda využije služby advokáta. U advokáta se použije buď advokátní tarif, nebo smluvní odměna dle úkonu či v hodinové sazbě,“ uvádí Benčok.

Při cestě na policii se doporučuje nezapomenout občanský průkaz, rodný list dítěte a rozsudky o výživném a rozvodu. Policista vše sepíše, zahájí potřebné úkony a průběžně informuje o dalších postupech. „K vymožení většinou dojde, pokud je již nařízen nástup do věznice a dotyčnému se tam nechce,“ tvrdí Benčok. Novinkou podle § 196a je možnost odebrání řidičského průkazu, což se netýká řidičů z povolání.

Tátova nová rodina

Někdy stačí málo a bývalí partneři, kteří se dříve milovali a zplodili spolu děti, začnou být na nože. O tom svědčí případ rodičů Bohouše a Martiny, kteří se rozhodli ukončit manželské soužití. Děti připadly na základě soudního řízení do péče matky. A to se Bohoušovi nelíbilo, a tak se nejprve snažil o střídavou péči.

Ačkoliv jejich děti vyrůstaly docela v normálním prostředí, boj jejich rodičů a tahanice po soudech jim moc nepřidaly. Bohouš a Martina se neustále soudili ohledně styku s dětmi a výše alimentů. Bohouš časem rezignoval a našel si novou partnerku, se kterou založil rodinu. Mazánek, který se jim narodil, vyžadoval tolik peněz a péče, že děti z jeho předešlého vztahu ze svého života vytěsnil. Zkrátka, nebyly na ně peníze a Bohouš na ně platil stále méně a nepravidelně, až nakonec přestal platit úplně. Martině se to nelíbilo a zahájila proti němu trestní stíhání. Bohouš se zalekl a od té doby platí.

Máma feťačka

Jsou i případy, kdy neplatí alimenty matka. Typické je to u žen závislých na drogách nebo alkoholu. Jednou z takových žen je bezdomovkyně Aneta, která si vlastně za svoji tragédii může sama. Když pobírala rodičovský příspěvek, navázala pochybná přátelství s romskými ženami, které užívaly pervitin. Jednou jí nabídly, aby si taky šňupla, a už se to s ní vezlo.

Samozřejmě nezůstalo při jednom tripu a Aneta se propadala stále hloub. Zanedbávala své dítě a časem na to přišel i její partner, který se jí zpočátku snažil pomoci, ale jelikož to nikam nevedlo, došlo nakonec k rozchodu. Aneta se brzy ocitla na ulici a pochopitelně neplatila výživné. Nyní jí hrozí vězení a s největší pravděpodobností ji nemine, protože není schopná se závislosti zbavit a začít žít normální život.

Záleží na rodiči, zda přistoupí k vymáhání výživného formou exekuce, nebo podá trestní oznámení. V obou případech jde ale o něco jiného. Při exekuci se vymáhají dlužné alimenty a při trestním stíhání mohou padnout tresty ve formě podmínky nebo odnětí svobody. Při volbě řešení je nutné zvážit povahu deliktu a podle toho jednat.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (trestní zákoník, vasevyzivne.cz)

KAM DÁL: Střídavá péče. Co se stane, když jeden z rodičů přestane fungovat?