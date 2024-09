Povodně se kandidátovi komunistů Skalickému hodí. Nejdřív je zpochybnil, když voda spláchla Česko, ještě přitvrdil

Politický bizár. Jinak už se zřejmě chování Jana Skalického nazvat nedá. Původní člen ODS, který přeběhl přes tři různé politické strany včetně hnutí ANO a nyní hájí barvy komunistické koalice Stačilo, se zřejmě nezastaví před ničím. Jen pár dní zpět jsme přinesli článek o tom, jak nechutným způsobem zneužívá ukradeného videa z války na Ukrajině, aby si na občanech napadeného státu mohl dělat svoji politickou kampaň. Mysleli jste si, že už to dál zajít nemůže? Omyl, Jan Skalický všem dokázal, že klesnout lze ještě mnohem, mnohem hlouběji.

Varování byla oprávněná

Česko vzalo hrozbu povodní velmi vážně, hydrometeorologický úřad a povodňové komise vydaly včasné varování všem. Jistě, matematické meteorologické modely, ze kterých vycházely, nemusí být vždy přesné. Nicméně pohled zpět ukazuje, že varování lidí a přípravy na nejhorší Česku skutečně proti živlu velmi pomohly, a ačkoliv na některých místech byla i tak situace špatná, bez přípravy by byla bezpochyby mnohem, mnohem horší. O to méně pochopitelné je video, které Skalický, mimochodem bývalý šéf Ředitelství vodních cest ČR, natočil v sobotu, tedy v den, kdy už mnoho lidí se znepokojením sledovalo stoupající vodu.

Skalický: je to kvůli volbám, aby lidi panikařili

„Vidíme velkou vodu, klapky ještě nejsou sklopeny a vidíme jez. A já se ptám: Je tohle velká voda, která opravdu musí zavřít výstavy a akce? Lidé zůstávají doma a mají být v trvalé panice. Mají se bát? Mají za sebou období sucha, covidovou vlnu a válku na Ukrajině. Je to taková velká voda, aby lidé přemýšleli nad katastrofami, které se sem řítí? Aby nechodili ven, aby nemohla být kontaktní kampaň a aby volby prošly v krizovém stavu,“ říká Skalický ve videu, které umístil na svůj Facebook. Kdo by si myslel, že poté, co se v Česku stalo v neděli, kdy voda udeřila plnou silou, je děčínský politik zalezlý v koutě a stydí se, velmi by se spletl.

Když voda udeřila, obrátil

Místo toho se tváří, že se nic nestalo, a obrací o 180 stupňů. „Chčije a chčije, povodně byly, jsou a budou,“ pokračuje Skalický na následujícím videu, které vypustil v době nejkritičtější situace v Jeseníkách a na severu Moravy. „Musíme s nimi umět žít. Za 27 let od první velké povodně 1997, od Troubek, nebyla vybudována žádná protipovodňová opatření, která by takovým povodním zabránila,“ pokračuje ve svém neuvěřitelném fantazírování.

Zřejmě pak myslí hlavně vlády složené ze stran, kterých byl historicky členem. „Povodně, které tam teď jsou, by vůbec nebyly. A stát, místo aby něco dělal, tak dělá z povodní PR. Je mi líto lidí na severní Moravě a přeju jim, aby všechno dobře dopadlo, aby byly ztráty co nejmenší,“ říká politik, který den předtím povodeň zpochybňoval s tím, že ani meteorologové údajně nevěděli, co přesně nás čeká. Ignoruje tak několik dnů velmi důrazných varování, kterými lidi zásoboval Český hydrometeorologický ústav.

Hloupost, nebo záměr?

Skalický se tak buď poslední týden nedíval na zprávy, nebo předvádí typický názorový obrat, jakých jako aktivní politický turista absolvoval v životě už hodně. Skvěle tak ukazuje, že zatímco neumí přijmout žádnou politickou odpovědnost ani za to, co říká, ty ostatní by v momentě, kdy se soustřeďují na pomoc obětem katastrofy, nejradši hnal před soud za způsobení živelné události. Takový kandidát do Senátu je doslova zlým snem každého voliče!

Jan Hřebejk: Je to lhář a sociopat

Není divu, že jeho výroky na sociálních sítích způsobily doslova poprask. „A takových šmejdů a sviní se najde na naší politické i veřejné scéně mraky! Buďte ohleduplní, pomáhejme si. A myslete na to, na jaké lidi se chcete v dobách krize spolehnout. Nikdo například tady ze Stačilo to nejspíš nebude. Fuck you, Jane Skalický,“ napsal si na svůj twitterový profil vodní slalomář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek. „Znám ‚Skaldu‘ osobně, Jan Skalický je bájivej lhář a sociopat. Tímhle videem si asi moc nepomůže, tak ho šířím,“ napsal na stejnou sociální síť známý český režisér Jan Hřebejk. Nezbývá než doufat, že pro dobro celého Česka má Hřebejk pravdu.

Redakce Čtidoma.cz pana Skalického kontaktovala s doplňujícími dotazy. Politik však do vydání článku nereagoval, pokud zareaguje později, článek případně doplníme.