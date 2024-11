Prezident Pavel prý vyznamenal žoldáka! Ten ale ocenil kluka, kterého zabila ruská armáda

„Byl to gauner, co šel zabíjet lidi v banderovské uniformě. Hnus,“ hlásí proruské anonymní účty na sociálních sítích. Karel Kučera byl jeden z prvních, kteří odjeli pomáhat ukrajinské armádě v obraně jejich napadené země, a zaplatil za to nejvyšší cenu. Teď ho vyznamenal Petr Pavel a mezi proruskými živly to začalo vřít. Pavel prý v osobě Karla Kučery vyznamenal žoldáka, nacistu a gaunera, který sloužil proti zájmům Česka.

„Koncem května nám řekl, že jede na vojenské cvičení záložáků. Odvezla jsem ho na nádraží. Byl vysmátý. Normálně jsme se rozloučili,“ vypráví pro Seznam Zprávy maminka Karla Kučery, kterého na Ukrajině všichni znali pod přezdívkou Charlie Czech. „Po deseti dnech, zrovna jsem dělala šunkofleky, jsem si říkala: už přece musí přijet. Psala jsem mu, kde je, a on že na Ukrajině. Byli jsme v šoku. Doufala jsem, že to není pravda. Okamžitě jsem napsala, ať přijede domů, jinak se tu zblázníme. Ten den jsem jela do práce na odpolední úplně vyklepaná,“ řekla Jana Kučerová.

Vyznamenal ho i Zelenskyj

Karel Kučera bojoval na Ukrajině s přestávkami deset měsíců. Několikrát přijel domů, devatenáctého května letošního roku ale jeho rodiče přijali telefonát, kterého se tak dlouho báli. Karel v boji proti ruské armádě padl, už se mu nedalo pomoci. Zpráva zasáhla celé Česko, zdrcené rodiče přijal prezident i se zástupci ukrajinské strany a jejich synovi udělil ukrajinské státní vyznamenání i tamní prezident Volodymyr Zelenskyj. Když se na výročí republiky udílela vyznamenání česká, Petr Pavel na něj nezapomněl. A to je mnohým trnem v oku.

Sklenář: je to neobvyklé

„Od roku 1995 se nikdy nestalo, že by prezident vyznamenal někoho za službu v cizí armádě. Máme demokratickou zemi, demokratickou armádu a jsme v NATO. Pro to, abyste bojovali v cizí armádě, potřebujete souhlas prezidenta. Nevím, jestli ho dotyčný pán měl, pokud by ho neměl, tak služba v cizí armádě je dokonce trestný čin. Přes veškerou emotivnost té chvíle bych řekl, že je to podle mě poprvé, co se to stalo, a nevím, jestli tohle je správná cesta,“ vyjádřil se v rozhovoru pro Blesk bývalý šéf protokolu Miroslav Sklenář.

Jakkoliv byl slušný a má jako bývalý hradní úředník velký náhled do mechanismu vyznamenání, ani Miroslav Sklenář neurčuje pravidla, za kterých má kdo dostat vyznamenání. Petr Pavel ale neoceňoval kluka, který si jel hrát z vlastního plezíru na vojáka, ale člověka, který se jako jeden z mála rozhodl nenechat budoucnost nejen Ukrajiny, ale dost možná i Slovenska, Česka a dalších zemí diktátorovi Putinovi. Opatrný osobní názor Sklenáře ale zneužila obrovská spousta lidí, kteří nemají na sociálních sítích ani odvahu napsat své jméno.

Gauner a žoldák v banderovské uniformě

„Byl to gauner, co šel zabíjet lidi v banderovské uniformě. Hnus. Tedy to, že dostal to vyznamenání, jinak ať si každý dělá, co chce,“ komentuje to jeden z anonymních účtů. Jiní poukazují na to, že zatímco žoldáci, kteří se přidali na ruskou stranu, jsou stíháni, ti bojující na ukrajinské straně dostávají vyznamenání. Jakkoliv se takové otázky mohou zdát poněkud bizarní, pojďme si to ještě jednou vysvětlit.

Rusko je nepřítel Česka

Rusko má Česko na seznamu nepřátelských zemí, jeho propagandisté téměř denně tvrdí, jak Západ bude trpět, až jej zasáhnou ruské jaderné zbraně, a každý srpen z Ruska posloucháme, jak byla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa správná. Na druhou stranu je tu Ukrajina, jejíž statisíce občanů v Česku dlouho a bez problémů pracují. Země, která se snaží jen bránit své právoplatné území a za kterou (byť za určitých podmínek) mohou naši muži bojovat v její armádě. Je ten rozdíl jasný?

Málokdo dokázal to, co on

Karel Kučera prokázal hrdinství, jehož by žádný z gaučových teoretiků, kteří odmítají jeho vyznamenání, nebyl schopen. Postavil se čelem k nebezpečí, které vnímal jako zásadní, a nehleděl na osobní prospěch, natož na žold, jak někteří urážlivě naznačují. Nikdy za své zásluhy nečekal odměnu nebo uznání, dělal pouze to, v co věřil. A prokázal Ukrajině i Česku obrovskou službu, za kterou si vyznamenání rozhodně zaslouží.

