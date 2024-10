Špatně vybavení, demotivovaní, podvyživení. Přesto Kimovi vojáci mohou Putinovi vyhrát válku

Kim přišel na pomoc Putinovi a bude to pořádný problém, varuje Ukrajina. V Rusku se údajně cvičí tisíce vojáků, které KLDR posílá na ukrajinskou frontu, aby pomohli ruským kolegům. Dokazují to záběry uniklé z ruských výcvikových táborů na Dálném východě. Pro Ukrajinu by po

„Prvních 2 600 severokorejských vojáků pomůže Rusům potlačit ukrajinský průnik do Kurské oblasti,“ cituje Anton Geraščenko, bývalý náměstek ukrajinského ministra vnitra, Kyryla Budanova, šéfa tamní rozvědky. To však zdaleka není všechno. „Asi 11 000 vojáků ze Severní Koreje cvičí v Rusku a budou připraveni vstoupit do války 1. listopadu s ruskými zbraněmi,“ oznamuje dál šéf ukrajinských zpravodajců. Fakticky tak Severní Korea, které se válka na Ukrajině zdánlivě netýká, vstupuje do konfliktu, který se odehrává více než 7 tisíc kilometrů daleko.

Videa z výcviku jako důkazy

Důkazy se objevují na sociálních sítích, kam unikají hlavně videa natáčená ruskými vojáky na Dálném východě. Jedno z videí, která zachycují stovky cvičících Severokorejců, se odehrává podle geolokace analytických účtů ve výcvikovém prostoru u města Sergejevka, v Přímořském kraji, který hraničí s Čínou. Ze Severní Koreje je to sem jen pár stovek kilometrů přes moře, a jak je vidět z jiného videa, Kimovi vojáci tu dostávají nejen výcvik, ale i ruské vojenské vybavení. Od oblečení po zbraně. Ve válce tak zdánlivě nebudou od Rusů k poznání.

Vetší problém, než to vypadá

Pro Ukrajinu to může představovat vážný problém. Zatímco Evropa s nasazením vojáků klasicky váhá a budoucí přítomnost svých jednotek na Ukrajině připouští jen několik jednotlivých politiků z pár zemí, vojáci sice nevybavené, ale velmi početné severokorejské armády jsou už na bojištích Ukrajiny realita. „Jsem vděčný těm vůdcům a představitelům států, kteří nezavírají oči a mluví upřímně o této spolupráci, byť to bude znamenat rozšíření války,“ říká podle Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodává, že pokud se Severní Korea přidá do války, bude to znamenat horší situaci pro všechny.

K čemu ale budou Severokorejci v ukrajinské válce? Důvodů jejich příjezdu je více, jak vysvětluje deník The Conversation. „Použití cizích sil od nepřítele Spojených států demonstruje jasnou opozici vůči globálnímu řádu pod vedením Washingtonu. Zasadí to také další ránu mýtu, že Ruská federace je jako mezinárodní vyvrhel izolována ve světě vedeném západními mocnostmi,“ píše deník a rovnou dodává, že pokud špatně vybavené, nemotivované a často i podvyživené Severokorejce pošlou Rusové proti supermoderní technice NATO, příliš šancí nemají. Svou roli však zřejmě podle deníku sehrají v obraně ruského území.

Pomohou hlavně v Rusku

Rusku by to totiž mohlo uvolnit ruce na vlastním území a Severokorejce by mohlo využít k „doražení“ už tak oslabené ukrajinské armády na ruském území. „Současně by moskevská vlastní vojenská mašinérie byla schopna soustředit veškerou svou pozornost na již tak rostoucí pokroky na Donbasu,“ dodává The Conversation. Jde tak zdánlivě o malou pomoc, která by ale mohla misky pomyslných vah pořádně rozhodit.