Dalších 300 milionů korun navíc a digitální stavební řízení bez chyb až začátkem roku 2026

„Podle našich informací proběhla schůzka mezi ministry a Karlem Trpkošem, který přinesl zprávu analyzující DSŘ. Došlo k velkému konfliktu, protože se ukázalo, že dopracování systému bude trvat dalších 18 měsíců. Ministři obvinili Ivana Bartoše, že jim lhal. Náklady na dopracování se mají navýšit o dalších 300 milionů korun,“ píše na Twitteru šéf společnosti Datarun a autor podcastu „Insider“ Michal Půr s tím, že vše se projednává v režimu „tajné“, ale nikdo netuší proč.

Do konce prázdnin se nic nestalo

Ivan Bartoš dostal na nápravu čas do konce prázdnin, některé komponenty systému se sice zlepšily, nicméně podle vyjádření úředníků stále nový systém nedokáže ani to, co zvládl ten starý. Mluvilo se i o odpovědnosti ministra Bartoše, tu ale ani přes nefunkčnost systému nikdo nevyvodil. „Ta dobrá myšlenka digitalizace celého tohoto náročného procesu, jako stavební řízení, ztroskotala na neschopnosti provést kvalitně technické zabezpečení,“ říká Terezie Radoměřská, starostka městské části Praha 1.

Nakonec dostali za úkol pomoci s dopracováním systému další ministři. Náměstek Karel Trpkoš, o kterém Půr mluví, je z Ministerstva práce a sociálních věcí, které bylo ke spolupráci na vychytání nedostatků systému přizváno. Výsledek je takový, že podle citované predikce začne systém fungovat skoro dva roky poté, co to bylo reálně v plánu.

Úředníci i starostové jsou zoufalí

„Ve chvíli, kdy budeme žádat o stavební povolení podle nového systému, v žádném případě nebudeme stíhat ty termíny, které nám jsou stanoveny,“ říká u řečnického pultíku na zasedání pražského zastupitelstva starosta Běchovic Ondřej Martan. A jmenovaní dva nejsou rozhodně sami. Těžko to také přičíst politickému boji, protože oba dva hájí barvy koalice Spolu. „To, co v minulosti dokázali udělat v tom systému během chvilky, bylo teď nemožné,“ připojuje se starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Fiala i Bartoš starosty ignorují

Na volání starostů o pomoc však neodpovídá ani premiér Fiala, ani ministr Bartoš. Redakce Čtidoma.cz se snažila Ministerstvo pro místní rozvoj kontaktovat s žádostí o komentář, nikdo ale na naše zprávy nereagoval. Situace zašla tak daleko, že prezident hospodářské komory včera vyzval vládu, aby okamžitě stavební zákon novelizovala. I s ohledem na potřebu okamžitě začít řešit škody způsobené nedávnými povodněmi.

Funkční systém začátkem roku 2026?

Pokud jsou zveřejněné informace pravdivé, v současné situaci bychom se měli nového systému bez chyb dočkat počátkem roku 2026. Skutečně je to dobrá práce Ivana Bartoše, který se k digitalizaci sám hlásil a za Piráty sliboval, že doby zpackaných a předražených informačních systémů jsou ty tam? Sám ministr přitom neustále odmítá uznat, že situaci nezvládl tak, jak tvrdil před spuštěním systému. „Netěší mě kritika vedená zvenčí, která vytváří dojem, že dojde k obřímu kolapsu nebo že je zákon neznámý,“ říkal ještě v květnu. A kolaps nastal o dva měsíce později.

Nechtěli si rozhodit preference před volbami?

„Nemyslím si, že by někdo měl chuť teď aktuálně oslabovat vládní koalici, blíží se přece jen krajské volby,“ řekl redakci Čtidoma.cz před časem odborník na politický marketing Karel Komínek. Nezbývá než doufat, že po proběhlých krajských a senátních volbách bude vůle něco takového řešit vyšší. Bartošovi to ale důvěru lidí s největší pravděpodobností nevrátí a nezbývá než doufat, že další fáze digitalizace bude mít na starosti někdo zodpovědnější než on.