Louis de Funès zapíral syna! Kolegové ho nesnášeli, tohle je pádný důvod

Dlouho se nedokázal prosadit. Slávy se Louis de Funès dočkal až po padesátých narozeninách, stálo to ale za to. Filmy o četnících ze Saint-Tropez nebo Fantomasovi, ale třeba i Grand restaurant pana Septima, Hibernatus či Piti Piti Pa a mnoho dalších mu vynesly hereckou nesmrtelnost. S tím ale také přišly starosti. „Dostával naprosto nepředstavitelné honoráře. Začal být paranoidní, každého podezíral, že s ním chce pobývat jen kvůli jeho majetku,“ vysvětloval Pavel Rousek pro náš web.

Četník ze Saint-Tropez vše změnil

Přitom to mnoho let vypadalo, že jméno Louis de Funès zapadne a nikdo ho znát nebude. Dostával jen malé „štěky“, dráha vysněného filmového milovníka mu byla na hony vzdálena. Vyučil se kožešníkem a zdálo se, že toto povolání mu bude souzeno. „Měl štěstí, že hrál v baru na klavír. Obličeje, které u toho dělal, lidi moc bavily. A další klika byla, že kvůli jeho ‚maličkosti‘ ho nevzali do armády a on se místo toho přihlásil na herecké kurzy.“

Naprostý obrat přišel s rolí roztržitého četníka ze Saint-Tropez. Tam de Funès naprosto exceloval a otevřel si cestu k milionovým ziskům. „Jeho kolegové ho rozhodně nezbožňovali tak jako řada fanoušků. Nebyl sice tak vzteklý jako strážník Cruchot, jeho pedantské a protivné chování mu však moc přátel nepřineslo. Navíc když už se někdo našel, byl pod bedlivým dozorem, proč se vlastně s filmovou hvězdou přátelí.“

Herec si rád dopřával luxusu, pořizoval si drahé věci a ukazoval, že „na to má“. Souviselo to zřejmě s faktem, že sám pocházel z chudých poměrů. Jeho maminka byla zchudlá španělská šlechtična, jeho otec měl stejný osud. Ten se navíc na začátku 30. let přestěhoval do Venezuely a nakonec zemřel na tuberkulózu v Málaze.

Nedobytná pevnost pro jeho klid

Louis de Funès nelenil a za své obří honoráře si mohl dovolit koupit zámek, který patřil rodině jeho druhé manželky Jeanne Augustine. Ta byla jen tak mimochodem praneteří slavného spisovatele Guye de Maupassanta. „Tady bylo jeho útočiště. Schovával se zde před okolním světem a ze zámku postupně vybudoval skutečnou pevnost, kam bez jeho vědomí nepronikla doslova ani myš. Také není žádným tajemstvím, že herec velmi špatně snášel popularitu, své fanoušky víceméně trpěl, nijak je nevyhledával. Lidi zkrátka nesnášel. Do kina chodil v přestrojení, noviny kupoval zásadně bez kulturní rubriky apod. Všechno to šlo zkrátka ruku v ruce.“

S Jeanne Augustine byl přes čtyřicet let, měli spolu syny Olivera a Patricka. První jmenovaný se věnoval hraní, druhý se stal lékařem. „Málokdo věděl, že měli ještě staršího bratra Daniela. Toho de Funès počal se svou první manželkou Germaine Carroyer, hodně dlouho se k němu ale nehlásil. Následně se vídali tajně, protože si jeho matka nepřála, aby byl se slavným otcem spojován,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rousek.

Poslední roky svého života trávil slavný herec téměř výhradně na svém zámku. Miloval zejména svůj obrovský skleník. Dokonce se mu podařilo vypěstovat speciální odrůdu oranžových růží, kterou pojmenoval La Rose de Louis de Funès. Prodělal několik infarktů, zemřel v roce 1983 ve věku 68 let.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Partyšová a její zazobanci: Měla z ostudy kabát, dodnes se jí smějí.