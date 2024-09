Nová raketa Sarmat. Ruská superzbraň vybuchla ještě na zemi

Sarmat představuje jadernou raketu, na jejímž vývoji je osobně zainteresován ruský prezident Vladimir Putin. Ten však musí skousnout fakt, že raketa selhala při testu, který proběhl minulou sobotu na kosmodromu Pleseck v severní části Ruska, a to ještě na zemi. Nebylo to však poprvé, co se test nezdařil, tento se však přece jen vymyká.

Fatální selhání rakety

Jak informuje britský deník The Guardian, po mohutné explozi zůstal po raketě 60metrový kráter, deník dokonce označil výbuch rakety jako „katastrofické selhání“. Pro Kreml je selhání testu nepříjemnou zprávou, protože je to právě Sarmat, který je klíčovou zbraní při modernizaci ruského nukleárního arzenálu. Střela je navržena tak, aby útočila na cíle vzdálené tisíce kilometrů v USA či Evropě (dolet je údajně až 18 000 km).

Web Army Recognition míní, že USA nebudou v příštích 40 letech schopny vybudovat protiraketovou obranu, která by Sarmat detekovala. Takové tvrzení však musíme brát s určitou dávkou rezervy. Na každou zbraň totiž existuje dříve nebo později protizbraň.

Zpoždění projektu jako ruská norma

Jak to bývá v ruských podmínkách u velkých projektů téměř vždy pravidlem, vývoj Sarmatu byl poznamenán několika zpožděními. V roce 2011 začal samotný vývoj Sarmatu, první prototyp byl dokončen o čtyři roky později. Vše se zdálo být na dobré cestě.

Kreml prohlásil, že Sarmat bude kompletně hotov do roku 2018 a nahradí střely SS-18 ještě z doby Sovětského svazu. To se však nestalo a místo toho následovaly neustálé posuny. Předpokládalo se posléze, že Sarmat vstoupí do služby v roce 2021, nicméně to bylo jen přání otce myšlenky. Putin minulý rok prohlásil, že Rusko finalizuje práce na Sarmatu, který už má být plně připraven, jenže i to se později ukázalo být až příliš optimistickým předpokladem.

Jaderné nebezpečí

Třístupňová raketa na kapalný pohon je 35 metrů dlouhá a podle dostupných informací je schopna nést až 16 jaderných hlavic, ale také hypersonické kluzáky Avangard. O raketě Putin prohlásil, že Západ nemá srovnatelnou odpověď. Unese až 10 tun nákladu.

Pokud Rusko dokáže úspěšně raketu dokončit a zbavit zranitelností, bude se jednat o zvlášť nebezpečný prostředek, protože je to jaderná střela s dlouhým doletem. K tomu má však, jak ukázal neúspěšný test, Rusko ještě daleko.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Raketa Zirkon. Putinova střela má úctyhodný dostřel, ale i své slabé stránky.