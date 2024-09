Lucie Borhyová má divné vztahy! Jágr se k ní plížil jako zastydlý puberťák a co další?

Krásná moderátorka televize Nova neměla na muže štěstí. Jestli je to teď s Michalem Smečkou lepší než s „výtečníky“ z minulosti, je velká otázka. „Nikde se s ním neukazuje, svatba pořád nic. Neznám moc žen, kterým by to takto vyhovovalo,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek. Komu blondýnka zlomila srdce a kdo jí způsobil bolest?

Nikdo by se příliš nedivil, kdyby v sobě měla Lucie Borhyová vůči mužům zabudovaný nějaký alarm, červené světýlko, které se varovně rozbliká. Třikrát byla zasnoubená, ani jednou to ale nedotáhla až k oltáři. „Snad jen o prvním snoubenci by se dalo říct, že ho opustila ona. S Alanem Babickým byli už dlouho, on prý dost žárlil, její hvězda strmě stoupala. Asi to nešlo vydržet,“ uvažoval Pavel Rousek, když vzpomínal na vztah moderátorky Novy a někdejšího profesionálního golfisty. V kuloárech českého showbyznysu se šuškalo, že měl Babický poměr s Michaelou Ochotskou. To se ale nikdy nepotvrdilo.

Jágr k ní lezl přes plot

Důvody, proč by mohla na muže zanevřít, tak přišly o něco později. A určitě to nebylo kvůli nevydařenému románku s Jaromírem Jágrem. Paparazzi tenkrát hokejovou legendu dokonce nachytali, jak leze k Borhyové přes plot. Tihle dva ale nikdy oficiálně nepřiznali, že jsou spolu. I když je fotografové několikrát vyfotili, jak se líbají. Každopádně ať už spolu dělali cokoli, dlouho jim to nevydrželo.

Když se seznámila s řeckým hoteliérem Nikem Papadakisem, byla to velká sláva. On sice hodně pracoval a logicky trávil dost času mimo Českou republiku, přesto to vypadalo, že by to mezi nimi mohlo vyjít. „Chodili spolu na společenské akce, byl s ní, když to bylo možné. Takže se začalo mluvit o svatbě, což umocnil zásnubní prsten, kterým se Lucie Borhyová pochlubila.“

Jenže zase přišly komplikace. Moderátorka otěhotněla a těšila se na miminko. „Jenže Papadakis vzal do zaječích těsně před jejím porodem. Těžko říct, jestli se na otcovství necítil, nebo si našel někoho jiného. Každopádně ze svatby sešlo a Borhyová zůstala sama,“ uvedl Rousek.

Vyměnil ji za Plíškovou

Před vztahem s mladším Michalem Hrdličkou ji hodně lidí varovalo. Moderátor měl pověst nenapravitelného proutníka, který nenechá žádnou ženu na pokoji. Ovšem nic nenasvědčovalo tomu, že by měla přijít další vztahová katastrofa. „Zdálo se, že se vedle ní uklidnil a začal sekat latinu. Jenže se ukázalo, že v jeho případě skvěle platilo rčení ‚slibem nezarmoutíš‘. Napovídal jí toho opravdu hodně.“

Borhyová s kolegou velmi rychle otěhotněla a mluvilo se o veselce. Zase se ale nekonala, Hrdlička začal brát zpátečku, až ze vztahu vycouval úplně. „Paradoxní bylo, že Borhyové tvrdil, jak není připravený, a tyhle bláboly. A jen chvíli poté, co se s ní rozešel, se začal ukazovat s tenistkou Karolínou Plíškovou. No, asi byla lepší partie. Ať tak, nebo tak, Hrdlička neměl dobrou pověst. Snad je ale s Plíškovou šťastný.“

Dopadne to jako vždy?

Štěstí stále hledá i Lucie Borhyová. Možná ho má po boku Michala Smečky, tento pár je ale také velká záhada. „Prakticky nikde se spolu neukazují. Prý proto, aby si chránili soukromí. Na to samozřejmě mají právo. Na druhou stranu jsou spolu už pěkných pár let a svatba stále nikde. Nezbývá než věřit, že to s nimi nedopadne tak, jak je Borhyová bohužel zvyklá,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

