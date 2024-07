Lucie Borhyová ukázala luxusní postavu. A Simona Krainová může mít konkurenci

Lucie Borhyová léto miluje, zbožňuje moře a pláže, což sama několikrát veřejně přiznala. Tentokrát vyrazila s maminkou, její partner Michal Smečka zůstal doma. „Někdo v tom sice hledá ‚senzaci‘, že by se snad mohli rozcházet apod. Podle mého názoru ale nic takového nehrozí. Lucie už v minulosti několikrát odletěla bez něj, je to u nich normální,“ uvažoval Rousek.

Byla by ozdobou platformy

Moderátorka své sociální sítě ráda zásobuje fotkami a videi, ze kterých jejím fanouškům přechází zrak. Ani tentokrát neudělala výjimku a předvedla se ve videu, které hodně lidí dostalo do varu. Klasické obdivné komentáře však předčil tento jednoho z diskutujících: „Kdy bude OnlyFans?“ Podle všeho by neměl problém za fotky Borhyové platit, na čemž je tato platforma postavená.

Myšlenky se chytili i další. „Já bych rozhodně peníze dal. Lucie je božská. Vůbec nevadí, že už je jí přes čtyřicet, mladší ženy s přehledem strčí do kapsy,“ řekl Čtidoma.cz Aleš K. z Prahy, který si kvůli obavě z hněvu manželky nepřál zveřejnit celé své příjmení. Nejspíš by nebyl jediný. „Já nejsem ženatý, takže si mohu dovolit vyjádřit přání, že OnlyFans by byl od Lucie skvělý krok, kterým by nám udělala radost,“ usmíval se Rousek.

Brzy by mohla mít na jachtu

Na OnlyFans už se přitom předváděla či předvádí celá řada českých krásek. Asi největší „haló“ kolem toho udělala Simona Krainová, která si z toho udělala továrnu na peníze. Sama přiznala, že za čtyři nahé fotky jí nabídli 180 tisíc korun a že by brzy mohla mít na jachtu. „Byl to velký boom a podle mého názoru si slušně vydělala. Nakonec, za pár měsíců od jejího vstupu na OnlyFans si s rodinou pořídila dům v Dominikánské republice,“ vypočítával Rousek.

Aktivity na platformě sice modelka později utlumila, nevyloučila však, že tak „práci“ znovu rozjede. Pokud by se pro něco podobného rozhodla i Borhyová, teoreticky by Krainové mohla nějaké fanoušky odlákat. Rousek však vidí jejich konkurenci v jiném ohledu: „Šlapaly by si na paty, o tom žádná. Ale spíš v tom smyslu, že by byla Krainová upozaděna, už by se o ní tolik nepsalo. Borhyová na OnlyFans, to by byla i pro média úplně jiná liga.“

V dohledné době se ale nic takového zřejmě nestane. Do hlavy Lucie Borhyové samozřejmě nevidíme, třeba po tom touží. Ale rozhodně by se to neslučovalo s její pozicí v televizi Nova a dá se předpokládat, že kdyby o tom moderátorka byť jen uvažovala, přišel by striktní zákaz.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Krásná Pecháčková ze Zoo čeká na lásku. S Bilinou to byla jenom zábava.