Hvězda Novy Lutovská: Kráska v nesnázích, ze kterých jí nepomůže ani rozvod

Podnikatel Jaroslav Vít byl manželce několikrát nevěrný, což prohlásila sama Iveta Lutovská s tím, že zavírala oči a jeho avantýry přehlížela. Poslední kapkou byly informace, které se objevily v médiích a ukazovaly na Víta, jenž se měl producírovat po Peci pod Sněžkou s Dominikou Kratinovou, dcerou známého herce Vladimíra Kratiny.

Chybí peníze i energie na randění

Moderátorka od něj odešla i s dvěma dětmi, musela si najít podnájem a několikrát dala jasně najevo, že došly peníze. Třeba když na sociálních sítích prodávala staré oblečení po Matějovi a Anetce nebo když si posteskla, že kvůli jednomu odpoledni na pouti budou do konce měsíce jen na rýži. „Nevím, do jaké míry to myslela vážně. Ale bylo by bláhové si myslet, že se topí v penězích. Za sebe si reálně myslím, že na tom opravdu není příliš dobře,“ uvažoval Rousek.

Lutovská je stále krásná a za normálních okolností by asi neměla problém najít si nového partnera. Náznaky byly, třeba když se mluvilo o tom, že randí s otcem dceřiny spolužačky. Ať to ale bylo jakkoli, nic z toho nebylo. „Logicky si řekneme, že si prostě někoho nabrnkne, ten jí pomůže i po finanční stránce, protože ve dvou se to lépe táhne, a vymalováno. Jenže tak to bohužel nefunguje. Iveta toho má za poslední roky za sebou tolik, že bych se vůbec nedivil, kdyby se na chlapy nemohla ani podívat. Bohužel si myslím, že z nesnází jí nepomůže ani definitivní tečka za rozvodem.“

Konec na Nově?

Krásná blondýnka by přitom muže po svém boku nutně potřebovala. Nejen proto, aby si rozdělili finanční náklady, měla by se také o koho opřít, komu se svěřit. „Na pohodě jí asi nepřidává ani to, že se sem tam mluví o jejím konci na Nově. Sice to jsou zřejmě jen povídačky, které se prostě někdy vyrojí, ale faktem je, že nejde o úplně snadné zaměstnání, tím spíš když se člověk stará o dvě malé děti. A co si budeme povídat, kdyby opravdu skončila, byl by to extrémní zásah do rodinného rozpočtu.“

Není to tak dávno, co si bývalá česká miss „poplakala“, že z peněz, které jí chodí od státu, absolutně nemůže vyžít. „Mám finanční problémy. Mateřská je zanedbatelná, stačí sotva na nákupy.“ Někteří lidé jí doporučují seznamku, aby se z problémů rychle dostala, jiní „vtipně“ podotýkají, aby si přibrala další práci. Ne nadarmo se říká, že dobrá rada je nad zlato.

Využívá svého vlivu

Na druhou stranu je pravda, že ve stejné nebo podobné situaci jako Lutovská je celá řada dalších žen. A ty slyšet nejsou, protože nikdy nechodily po přehlídkovém mole, nemoderují na Nově apod. „To je pravda. Já si ale myslím, že využívat svého vlivu a upozorňovat na své potíže není nic špatného. Má tu možnost, tak to udělá. Ruku na srdce a přiznejme si, kdo by v její situaci jednal jinak. Tím spíš když se k ní exmanžel zachoval opravdu ošklivě,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Archeologové našli loď duchů pod místem teroristických útoků z 11. září.