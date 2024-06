Archeologové našli loď duchů pod místem teroristických útoků z 11. září

Mezi Sadovou a dálniční křižovatkou u Plotišť nad Labem na okraji Hradce Králové byla objevena monumentální pravěká mohyla. „Měří zhruba 190 metrů, její maximální šířka je 15,1 metru. Vypadá to, že jde o nejdelší pohřební mohylu v Evropě,“ usmíval se Moravec. Není to ale zdaleka jediný objev, který se podařil při stavbě dálnic v České republice. Vzpomeňme třeba na rok 2021 a objev pravěkého sídliště, senzační nálezy z roku 2011 a řadu dalších.

Proč zrovna pod dvojčaty?

V New Yorku šlo přesto o zajímavý unikát. Skupina stavebních dělníků byla zaneprázdněna hloubením základů budoucího Světového obchodního centra, když se z trosek vynořilo něco skutečně pozoruhodného. „Tenkrát vyřadili řadu zvířecích kostí, ležela tam i hromada bot. Najednou ale našli kostru lodi, na které bylo patrné, že tam leží opravdu dlouho. Konkrétně od 18. století,“ vzpomínal Moravec, který se nálezem zabýval a prostudoval celou řadu článků a informací.

Na místo byli rychle povoláni archeologové a odborníci na vykopávky, aby minimalizovali zpoždění stavebního projektu a pomohli nález co nejlépe zachovat. Ukázalo se, že zakřivená konstrukce tvořila 10 metrů dlouhý fragment člunu, skutečná velikost byla podle všeho trojnásobná. „Okamžitě se vyrojila celá řada konspiračních teorií. Pro mnoho lidí bylo záhadou, co loď dělá pohřbená právě pod místem, které mělo tak tragický osud. Vysvětlení je ale, pro mnohé lidi bohužel, celkem jednoduché. Na druhou stranu nález lodi vypadal poněkud děsivě.“

Odborníkům pomohl parazit

Při vykopávkách trupu lodi byl rozhodující čas. „Jde o to, že kal, ve kterém byl vrak uzavřen, ho zakonzervoval. Takže vyzvednutí lodi znamenalo, že začne rychle podléhat zkáze. Začal působit kyslík, mikrobi apod. Velmi reálně hrozilo, že se loď rozpadne,“ tvrdil Moravec. A co víc, vlhkost obsažená v dřevěných deskách byla nezbytná pro jejich přežití. „Pokud by se tyto molekuly vody odpařily, loď by se prostě roztrhla. Tenkrát ale měli štěstí, protože pršelo.“

Aby odborníci shromáždili co nejvíce informací o původu lodi, analyzovali vše, co bylo nalezeno na lodi nebo v jejím okolí. „To zahrnovalo zvířecí kožešiny a kůže, které ležely na dně lodi, ořechy, pecky a semena roztroušená po okolí, a dokonce i mikroskopické parazity, kteří se zavrtali hluboko do dřeva. A zde našli zásadní vodítko. Malý tvor Lyrodus pedicellatus, což je drobná škeble, která se zavrtává do dřeva, se vyskytuje pouze v teplejších vodách,“ uvedl Moravec. To naznačuje, že loď byla používána k převozu zboží po Karibiku.

Průlom a logické vysvětlení

Po několika letech usilovné práce konečně nastal průlom ve vyšetřování, když byly některé úlomky dřeva odeslány do laboratoře Tree Ring Laboratory na Kolumbijské univerzitě, pouhých 20 mil od místa, kde byla loď objevena. Specialisté dřevo pomalu sušili v chladné místnosti, než z něj získali kusy, na kterých mohli zkoumat letokruhy. Zjistili, že stromy použité k výrobě lodi byly pravděpodobně pokáceny kolem roku 1773.

„Vzor se podobal tomu, jaký už odborníci znali. Díky tomu předpokládají, že loď byla postavena ve Filadelfii, což dává smysl. Bylo to totiž jedno z hlavních měst stavby lodí v Americe té doby. A logické také je, jak loď skončila pod dvojčaty. Místo bylo totiž kdysi součástí řeky Hudson,“ doplnil pro Čtidoma.cz Moravec. Loď byla podle něj zřejmě infikována některými parazity a úmyslně potopena. Fungovala tak jako materiál pro další budování New Yorku, zejména pokud jde o umělé rozšiřování Manhattanu.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Ostrov antraxu: plánem bylo otrávit krávy a vyhladovět Němce.