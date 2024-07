Krásná Pecháčková ze Zoo čeká na lásku. S Bilinou to byla jenom zábava

V seriálu Zoo měli Michaela Pecháčková a Šimon Bilina milostnou linku. A nějakou dobu se říkalo, že to spolu dali dohromady i v reálném životě. „Co se škádlívá, to se rádo mívá,“ napsala si herečka před nějakou dobou na Instagram a přidala fotky s Bilinou, který v seriálu hraje Haďáka. Spekulacím nahrávala i skutečnost, že herec chodil s kolegyní Hanou Drozdovou, dokonce měli plánovat svatbu.

Jenže pak vše vyšumělo a herečka nakonec přiznala, že se rozešli. „Nabízelo se, že ji opustil kvůli Pecháčkové. Nic z toho se ale nakonec nepotvrdilo. Takovéto povídačky ale k showbyznysu a celebritám patří. A myslím, že Michaela to moc dobře ví, proto ona větička o škádlení na jejích sociálních sítích,“ uvažoval Rousek.

Opravdová zkouška ji teprve čeká

Sama Pecháčková později promluvila o tom, že partnera momentálně nemá. „Myslím, že ve dvaceti není špatné být single, nic mi neutíká a ten správný člověk přijde včas,“ usmívala se herečka. I toto její vyjádření dokazuje, že to má v hlavě srovnané. A že v podstatě akceptovala to, že jako osoba, která je a bude hodně na očích, bude také sem tam propírána. Samozřejmě včetně soukromí.

Zatím se zdá, že tlaky dokáže ustát. Na druhou stranu ještě neprošla zkouškou, která ji prověří. „To přijde ve chvíli, kdy bude mít opravdový vztah. Bulvár je bude sledovat, budou pod drobnohledem. Někomu to může přijít nechutné, nemorální. Na druhou stranu i největší hvězdy bulvár potřebují, protože bez něj by o nich věděl jen málokdo. Bulvární články jsou nejčtenější, tak to prostě je. Nejlepší je s bulvárem vycházet, domluvit se. Když to Michaela dokáže, bude mít vyhráno,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rousek.

Talent má, může hodně dokázat

Pokud jde o kariéru, našlápnuto má Pecháčková opravdu slibně, na čemž se shoduje celá řada expertů. „Její talent, odhodlání a všestrannost ji činí jednou z nejslibnějších mladých hereček na české scéně. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je na počátku své cesty, její dosavadní úspěchy naznačují, že má všechny předpoklady stát se významnou osobností českého filmu a divadla,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz image kouč Pavel Filandr.

Mimochodem, ačkoli se herečka bojí hadů, v Zoo už s nimi zvládne natáčet. Bytostně však nesnáší pavouky, společných záběrů se tedy asi v tomto případě nedočkáme. Uvidíme, kam to Pecháčková dotáhne. V minulosti se objevilo hodně talentovaných umělců, kteří ale svůj „boj“ nakonec prohráli a skončili v průměru, nebo se na ně úplně zapomnělo. Navíc český píseček je malý, stačí jedna chyba a na místo herce či herečky se třese několik konkurentů. Michaela to zatím má ve svých rukách.

