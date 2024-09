Pagáčová z Ulice a nevěra? Je to jasné jako facka, konečně to sedí

Herečka ze seriálu Ulice není s manželem Tiborem Pagáčem oficiálně jen pár měsíců. Za tu dobu stihla poznat nového muže, zamilovat se, představit ho tříleté dceři, dát mu přístup do domu atd. Z toho by vyplývalo, že je Patricie Pagáčová buď velký střelec a s novým chlapíkem to vzala fakt rychle, nebo je časová osa poněkud jinak. Zkusili jsme se na to podívat z větší výšky a najedou to možná začíná zapadat do sebe.

Půvabná blondýnka ze seriálu Ulice je asi všechno možné, jen ne nezodpovědná. Představa, že by Patricie Pagáčová pouštěla k malé Bibianě někoho, koho sotva zná, je jen málo představitelná. „To si rozhodně nemyslím. Vždycky na mě působila velmi zodpovědně,“ řekl Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Nevěru kategoricky odmítla

Nicméně herečka v polovině května letošního roku oznámila rozchod s manželem, dramaturgem Tiborem Pagáčem. „Odcházíme od sebe bez nenávisti, ale v přátelském duchu a společné lásce k naší dceři,“ prohlásila s tím, že manželovi nikdy nebyla nevěrná. Není důvod jí to nevěřit. Na začátku září, tedy před pár dny, pak na akci v Brně ukázala nového partnera. „Já jsem Alex,“ představil se novinářům sympatický vousatý borec s vyholenou hlavou.

Máme tedy necelé čtyři měsíce. Vezměme v potaz bolest z rozchodu, nějakou dobu na „oklepání“, nalezení chuti vůbec randit. Někdy potom může přijít nová láska. Schůzky, vzájemné poznávání. A až dlouho poté seznámení s dítětem a vpuštění nového člověka plnohodnotně do života. Dá se to stihnout za čtyři měsíce? Zřejmě ano. Není ale pravděpodobnější, že to bylo jinak?

Zvládli to o měsíce dřív?

Už v lednu letošního roku si totiž Pagáčová na Instagramu sdílela fotku, na které jsou kromě její hezké tváře vidět i potoky slz. Snímek sice smazala, to však neznamená, že nikdy neexistoval. „Ano, právě tam se začaly rodit první spekulace, že manželství neklape. Ta indicie byla docela jasná. A je možné, že už tenkrát šli manželé reálně od sebe, byť to ještě neoznámili veřejně. Pak si k těm čtyřem měsícům můžete přidat další tři čtyři. To už by mi dávalo smysl, že je dnes spokojená vedle toho vousáče,“ uvažoval Rousek.

Nesrovnalosti mezi partnery mohly trvat delší dobu. Sama Pagáčová sdílela fotku, kde jsou po hádce, což sama přiznala v popisu snímku. „Upřímně řečeno se jim ani nedivím, že nekřičeli do světa detaily. Na druhou stranu z nejasností pak mohou vyplynout různé spekulace a domněnky. Úplně zbytečně. Za sebe musím říct, že jsem rád, že je Patricie šťastná. A také, že se s manželem dokázali dohodnout a z jejich rozchodu není veřejné praní špinavého prádla. Vzpomeňme si třeba na rozvod Kuchařové a Brzobohatého,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Paradoxem celé situace je, že herečka se po letních prázdninách po mnoha letech vrátila do seriálu Ulice. A co čert nechtěl, děj mýdlové opery se stočil tak, že tam její postava Terezy Kučerové (dříve Jordánové) řeší rozvod s manželem Davidem Kučerou, kterého hraje Matouš Ruml. A aby toho nebylo málo, její maminka Bára (hraje ji Tereza Brodská) má čerstvě po rozvodu.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Jágrova milenka dostala lukrativní práci. Kdyby chodila s dělníkem, nemá nic.