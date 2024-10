Vyčpělý Eben sráží StarDance ke dnu. Tohle se mu fakt nepovedlo

Marek Eben se ve StarDance drží od samého začátku. Letošní ročník by pro něj ale mohl být osudným. Stále častěji se totiž hovoří o tom, že třináctý rok ve „službě“ je poslední pro moderátorku Terezu Kostkovou, Eben by tak mohl odejít s ní. Se ctí. „Letos je zatím asi nejslabším článkem. Charismatický fešák, o tom není sporu. Ale jeho myšlenkové pochody nechápe stále víc lidí,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Pokud by po skončení letošního ročníku StarDance Marek Eben a Tereza Kostková skončili, vzpomínalo by se na ně v dobrém. Herečku ze seriálu Jedna rodina by se možná někdo pokoušel přemluvit, aby si to ještě rozmyslela. Otázka však je, jestli by se někdo snažil o to, aby zůstal i Eben. „Pusťte si poslední tři čtyři ročníky StarDance a zjistíte, že fórky pana Ebena jsou pořád jako přes kopírák. A co víc, já osobně jeho humor absolutně nechápu a nejsem zdaleka sama. Nechť jde něco řešit s partičkou intelektuálů, nad sklenkou broskvového džusu či mléka si mohou vyprávět vtípky a smát se tomu. Ovšem StarDance je něco jiného,“ uvedla pro Čtidoma.cz Marta Horáková z Prahy 10. Jedním dechem dodala, že se jí Eben líbí jako muž a imponuje jí jeho chování a image gentlemana. „U StarDance se chci ale bavit. Tečka, to je vše, co k tomu mám.“

Smějí se jen z povinnosti

Během prvního večera letošní StarDance Marek Eben bloumal nad tím, že „se všichni vidíme, ale nevidíme, protože se tušíme“. Pohled do sálu plného zdvihnutého obočí naznačoval, že je něco špatně. Culili se jen ti, na které byla právě namířená kamera, nicméně byly to hodně křečovité úsměvy. „Řeknu to asi takhle – pan Eben se snaží o svůj styl humoru. A souhlasím, ne každý to pobere. Souhlasím i s tím, že od StarDance bych čekal jednoduchý, přímočarý děj. To platí i pro moderátory,“ uvažoval Pavel Rousek.

Ebenovi nevyšla ani polemika nad jménem jedné ze soutěžících, foodblogerky Chili. Pak naštěstí najel na jednodušší notu, protože možná sám poznal, že už to začal přehánět. „Nutno říct, že mu hodně pomohla Tereza Kostková. Nebýt jí a jejích trefných poznámek a glosiček, asi by pak Eben dostával mnohem větší kapky. Každopádně za sebe mohu říct, že bych se vůbec nezlobil, kdyby už u příští StarDance nebyl. Zároveň ale vím, že má spoustu zastánců, kteří si soutěž bez něj neumějí představit.“

Kdo místo nich?

Je tu však ještě jeden háček. Jedna věc je případné rozloučení s Markem Ebenem, druhá, koho místo něj. Ne že bychom neměli dobré moderátory. Na první dobrou možná všechny napadne Leoš Mareš. Je však otázka, jestli jeho styl moderování sedí do České televize, potažmo do StarDance. Nicméně Mareš je profík, který by se asi uměl přizpůsobit.

Stejně tak Libor Bouček, který je možná mnohem víc než Mareš něco jako „ebenovský“ typ. Jenže by brzy mohl narazit na stejný trabl jako současný moderátor – rozděluje. Jsou lidé, kteří ho zbožňují, ale i tací, kteří přepínají televizní kanál, když ho vidí. „Zodpovědným lidem to rozhodně nezávidím. Pokud by opravdu Eben s Kostkovou skončili, nebude snadné najít dvojici, která by byla alespoň tak dobrá jako oni. Ať je to jakkoli, laťka je docela vysoko,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Stejným oříškem jako najít muže moderátora bude případně i najít ženu moderátorku. Spekuluje se o Daniele Brzobohaté, která by opět mohla nastartovat kariéru. Padají i jména jako Veronika Farářová, která má velmi dobré reference na Nově v pořadu Život ve hvězdách. V úvahu připadají třeba i Zorka Hejdová, Eva Decastelo či Iva Kubelková, která loni ve StarDance zářila. Ale jsou to všechno jen teorie, uvidíme snad za pár týdnů, jak to vůbec bude s Kostkovou a Ebenem.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tohle je tedy ambasadorka OSN! Kuchařová má další ostudu.