Tohle je tedy ambasadorka OSN! Kuchařová má další ostudu

Je to trapné až na půdu! Taťána Kuchařová bývalého manžela Ondřeje Brzobohatého označovala za „narcistního psychopata“ a je více než zřejmé, že ho chtěla poškodit. I takový závěr vyplynul z dalšího kola soudní pře mezi někdejšími partnery. „Krása není všechno, co na to říct. Dělá se mi z toho poněkud špatně. A myslím, že nejsem sám,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.