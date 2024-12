Zakažte dětem StarDance! Ebenův „humor“ neušetřil ani vozíčkáře včetně jeho manželky

Třináctý ročník StarDance je přelomový. Ne snad že by pořad „najel“ na nový formát, jde o to, jak se jednotliví aktéři chovají. Marek Eben svými fórky vytočil některé vozíčkáře, vtipkoval i o postižení své manželky. V přímých přenosech dochází k urážkám a slovním výpadům. „Dětem nepřístupno, to by klidně mohli pořadatelé připsat. Letos je to vážně síla,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Legrace má mít hranice, ve StarDance to ale neplatí. Z pořadu se bohužel stává soutěž o to, kdo koho nejvíc urazí. „Jak tě vidím, já jsem hned v takové euforii, to bys nevěřil, co ten tvůj ksicht umí,“ zvolal v jednom z přenosů spisovatel Patrik Hartl na adresu Marka Ebena. Moderátor si to nenechal líbit.

O něco později, když se dozvěděl, že v americké verzi StarDance musejí soutěžící dělat psychotesty a mimo jiné i absolvovat celkové vyšetření, aby se vyloučila třeba přítomnost drog, poznamenal: „No, ještě že to tu nemáme, to bychom tu Patrika neměli.“ Těžko říct, jestli má informace o tom, že si Hartl sem tam „šňupne“, nebo šlo o pokus o vtip. Člověk se v tom už totiž moc neorientuje. „Za mě je to moc, přehánějí to. Zejména pak Eben se dostává za hranice slušného chování,“ uvedl pro náš web fotograf Pavel Rousek.

Pane Ebene, tohle má být vážně vtipné?

Ebenovým vrcholem bylo asi jeho pochlebování na účet postižených lidí. „Největší stres mám z toho, jak se dostanete dolů po té rampě. Zejména když jezdíte sami,“ řekl směrem k přítomným z řad vozíčkářů Centra Paraple, pro které se pravidelně v jednom díle StarDance tančí. „Kdybych svoji ženu takhle pustil, tak příští týden už bych byl svobodný. Už bych byl šťastně rozvedený,“ doplnil Eben svoji „vtipnou“ myšlenku.

V sále se v tu chvíli rozhostilo ticho, diváci na sebe nevěřícně pomrkávali. Zatímco Eben se smál, přihlížející nervózně cukali ústy. Nešlo „jen“ o vozíčkáře, kteří Ebenův humor živě nasávali, ale vždyť jeho manželka je už dvaačtyřicet let upoutána na invalidní vozík! Markéta Fišerová po mozkové příhodě bohužel ochrnula. „Já sám jsem příznivcem černého humoru, když má alespoň špetku vkusu. A hlavně, když je to vtipné. Tohle nesplňovalo ani jedno mé kritérium,“ měl jasno Rousek.

Eben však ještě neměl dost. Rozhodl se rozvíjet teorie o tom, jaké to je, když jede vozíčkář do fastfoodu. Neopomněl do toho opět zatáhnout svoji manželku s tím, že alespoň vědí, kde mají své útočiště, apod. Člověk by asi takové poznámky čekal v zařízení páté cenové skupiny ve chvíli, kdy jsou štamgasti značně pod vlivem. Rozhodně ne od České televize, StarDance a Marka Ebena. Úroveň je už ale asi nenávratně pryč.

I divadlo má mít úroveň

Jasně, StarDance není detektivka, kde se hledá vrah. Nepatří tam ponurá hudba, stejně jako ani absence zábavy. Ale proboha, to nejde dělat tak, aniž by se střídala trapnost a stud nad poznámkami, místy opravdu až úchylnými? „Já si jen říkám, jestli je na tom naše společnost opravdu tak špatně, že tohle vyžaduje. Protože kdyby ne, proč by s tím v České televizi něco neudělali? Jsem z toho dost rozpačitý. Není to program, který bych si v sobotu večer dobrovolně naordinoval,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Pravdou je, že StarDance je show, podívaná. Což ostatně přiznal i jeden z porotců Richard Genzer. „Kolegové porotci hodnotí výkony párů po taneční stránce, já to beru jako divadlo.“ Znovu jsme ale u toho, že i divadlo přeci může mít vkus a úroveň a nemusí se vozit po neštěstí jiných lidí. Ale co, možná bychom chtěli příliš.

Zdroj: autorský článek

