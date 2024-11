Dancingerová může odstoupit ze StarDance! Sahá si na dno

Hvězda letošního ročníku StarDance Marta Dancingerová má se svým partnerem, také hercem Markem Pospíchalem, syna Antonína. Pospíchal si z předchozího vztahu „přivedl“ syny Jana a Václava. „Není žádným tajemstvím, že herečka v minulosti bojovala s tím, aby byla dobrou macechou. Nevlastní syny měla na vedlejší koleji, tak to z jejích úst zaznělo ve veřejném prostoru. Takže i pro ni je StarDance do jisté míry velké riziko,“ uvažoval Pavel Rousek pro náš web.

Pospíchal ji drží nad vodou

Sama Dancingerová přiznala, že nemá čas na domácnost ani tréninky a přímé přenosy jí berou prakticky veškerý volný čas. Všechno je na jejím příteli. Zatím se ale zdá, že touto zatěžkávací zkouškou procházejí dobře. „Po celou dobu tréninků mi připravuje boží večeře,“ pochvalovala si půvabná brunetka. Když to jen trochu jde, Pospíchal ji podporuje i během přímých přenosů, někdy je na něm patrná větší nervozita než na jeho drahé polovičce.

Pokud by se to ale jakkoli změnilo, herečka by klidně mohla ze StarDance odstoupit. „Ano, umím si představit situaci, že by Pospíchal nefungoval tak, jako to dosud dělal. Pak by dle mého názoru Marta hodně zvažovala, jestli pokračovat, nebo skončit. Přeci jen rodina je pro ni na prvním místě. Vždycky to tak měla, i když třeba dříve řešila nějaké potíže,“ vysvětloval Rousek. Je to samozřejmě jen teorie, Pospíchal herečku stále drží nad vodou.

Kurzy bookmakerů hovoří jasně

Od začátku StarDance bylo zřejmé, že Dancingerová bude patřit mezi úzký okruh adeptů na celkové vítězství. Po překvapivém vypadnutí hendikepovaného cyklisty Jiřího Ježka a influencerky Chili Ta se v zákulisí taneční soutěže vehementně spekuluje o tom, jestli herečku vůbec někdo může o triumf připravit. „Oskar Hes je to jméno. On a Dancingerová si to dle mého soudu rozdají o vítězství. Myslí si to i řada dalších lidí.“

Při pohledu na kurzové sázky společnosti Tipsport byl v době uzávěrky tohoto článku nejnižší kurz, pokud jde o budoucího vítěze, vypsán na Oskara Hese (1,45). Marta Dancingerová byla za ním druhá (2,80). Mezi ní a třetí Lucií Vondráčkovou (8,00) už byla celkem propast. Pro úplnost dodejme, že na triumf Patrika Hartla byl kurz 10, na Martinu Ptáčkovou 30. Stejné sázky měla i Chance, Fortuna ještě o malinko víc favorizovala Hese (1,40).

Měsíce tvrdé dřiny

Jasné je, že všichni, kdo ještě v soutěži zůstali, si sahají na úplné dno. Dancingerová není výjimkou. „Ono se to může zdát jako hrozná zábava. Naučí se tanec, zatančí a jdou domů. Tak to ale není. Jsou za tím měsíce dřiny, a jak soutěž postupuje, únava je větší a větší. Musím říct, že všechny obdivuju, já bych to nedal,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zní to jako klišé, ale ať nakonec vyhraje kdokoli, vítězové jsou všichni, kdo ve StarDance byli. Každý odvedl maximum, naučil se něco nového a třeba o sobě zjistil něco, co do té doby nevěděl.

