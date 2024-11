Kostková ze StarDance má drsné metody! Olej a žehlička na obličej

Asi jen málokdo by hádal, že Tereze Kostkové bude za necelé dva roky padesát let. Udržuje se v perfektní formě, třináctý ročník StarDance opět rozzářila. „Babička vždy na všechno používala olivový olej, nakapala si ho na bagetu s rajčaty a česnekem, natřela si s ním obličej, ruce a vlasy. Oleje mi v životě tak nějak zůstaly, ráda je používám. Od léčebných olejů přes aromatické až po pleťové,“ uvedla pohledná moderátorka.

Není to ale zdaleka všechno. Říká se, že pro krásu se musí trpět. Kostková si dala nejen operativně upravit dolní víčka. „Obličej si dávám vyžehlovat galvanickou žehličkou. Je to neinvazivní metoda, ale je velmi účinná,“ prozradila před časem další ze svých receptů. Ač to může znít hodně drsně, moderátorka je živoucím důkazem, že to funguje.

Ve StarDance se nemá kam posouvat

Letos je to ale možná naposledy, kdy se v přímých přenosech České televize můžeme kochat pohledem na Terezu Kostkovou. Její dny jsou podle několika na sobě nezávislých informací sečtené. „Co jsem slyšel, tak je to na její žádost. Přeci jen už sama může cítit, že se ve StarDance nemá kam posouvat, dosáhla v rámci tohoto pořadu všeho. A o Kostkové je známé, že má ráda nové výzvy. Takže si opravdu myslím, že čtrnáctý ročník bude bez ní,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Navíc i z časového hlediska by dávalo smysl, kdyby od náročné taneční soutěže upustila. Hraje v seriálu Jedna rodina, točí filmy, moderuje v rádiu apod. „Má syna a manžela, potřebují maminku, respektive partnerku. I když mohou stokrát tvrdit, že ji ve všem podporují a přejí jí úspěch, tak to zkrátka nemůže být na úkor rodiny. Lépe řečeno, nějaký čas ano, nejde to ale věčně. Pak by se jednou Tereza mohla vrátit domů a zjistit, že rodina je nenávratně roztříštěná.“

Podle některých informací už zodpovědní činitelé v České televizi horečně shánějí za Kostkovou náhradu. Přeci jen další ročník StarDance je už za rok, přípravy začnou v létě. Vypadá to však, že se zatím nedaří. Faktem je, že laťka je velmi vysoko, bude se horko těžko dorovnávat, natož aby se překonala.

Konec Kostkové = konec Ebena?

Samozřejmě je možnost, že vedení ČT Kostkovou nakonec „ukecá“, aby dala ještě další rok. Je ale otázka, jestli by to ve finále dělalo dobrotu. „Pokud by moderátorka kývla, protože práce ji baví a mohla by mít i pocit, že televizi něco dluží, tak by se prvotní euforie mohla obrátit spíš v malou tragédii. Není nic horšího než nervózní člověk, který má pocit, že dělá něco, co už by dělat neměl, že by měl být jinde atd. Prostě dle mého názoru by to nedělalo dobrotu. Jestli chce Kostková opravdu skončit, ať to udělá.“

Asi by také bylo třeba vyřešit, co s Markem Ebenem. Dát mu jinou partnerku? Už by to také nebylo ono, lidé jsou vedle něj zvyklí na Kostkovou. „Na pana Ebena se letos valí kritika. Konec Kostkové by mohl znamenat výměnu dvojice jako celku. Vlastně by tak odešel se ctí, nikdo by ho nevyhodil, to si samozřejmě nezaslouží,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

