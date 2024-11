Podívejte na krásnou Makedonku, kterou sbalil Blažek ze StarDance! Kdo doma nosí kalhoty?

Filip Blažek ze StarDance si ke své lásce Jolaně musel „dojít“ a nebyla to vždy snadná cesta. Před časem totiž tvořil pár s Lucií Benešovou, se kterou má už dospělého syna Luciána. Herečka pak zakotvila u Tomáše Matonohy. Blažek se chvíli hledal, než na jedné společenské akci potkal o deset let mladší brunetku, která v té době radila ženám, jak být krásné.

„Už tenkrát bylo zřejmé, že si Jolana na svém vzhledu velmi zakládá. Je známé, že si postupem času nechala upravit poprsí, oční víčka i břicho. A dle zběžného pohledu je pravděpodobné, že o sebe pečuje i dalšími procedurami a zákroky. Mimochodem, také se z ní stala blondýna,“ tvrdil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek. Dá se tedy říct, že původem Makedonka je v tomto ohledu opakem Benešové, která dbá na přírodní vzhled.

Snahu o autoritu už doma vzdal

Blažek s Jolanou se vzali v roce 2019, i když se o jejich veselce spekulovalo dlouho předtím. Po zásnubách v Římě se brali na zámečku Jánský Vrch. „Dělali si z médií tak trochu švandu. Nějakou dobu předstírali, že už jsou manželé, ale nebyla to pravda. Každopádně dnes tvoří spokojenou rodinku i proto, že spolu mají dvě dcery, Johanu a Filipu.“ Nicméně někdy je kolem nich pořádný rozruch, což je dost možná temperamentem paní Blažkové.

Není to tak dávno, co showbyznysem hýbala kauza, kdy se Jolana nevybíravě pustila do Veroniky Arichtevy, když velmi nevhodně komentovala její prsa. „Tvl, ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže,“ napsala Blažková herečce do zprávy. Ta to zveřejnila a zvedla se vlna kritiky. „Na jednu stranu lidé nadávali Jolaně, že píše takové hnusy, na druhou stranu se objevily i hejty na Veroniku, že soukromá zpráva nemá být zveřejňována,“ vysvětloval Rousek. Jolana se nakonec omluvila a negativním komentářům byl konec.

Každopádně i Blažek měl co dělat, aby ukočíroval emoce svých fanoušků a obecně veřejnosti. Tím spíš že doma to asi není on, kdo nosí kalhoty. „Někdy prásknu do stolu, aby bylo jasné, kdo je doma šéf. To si dělám samozřejmě srandu. Všechny mě mají omotaného kolem prstu a dělají si se mnou, co chtějí. I pes, který je taky ženská, takže snahu o autoritu už jsem dávno vzdal,“ přiznal před časem.

Má ho pod dohledem

V zákulisí českého showbyznysu se dlouhodobě povídá, že Jolana si herce hlídá jako ostříž a nedovolí žádné jiné ženě, aby se k němu přiblížila. Tedy pokud o ní ví, samozřejmě. Podle všeho ho má pod dohledem i v rámci StarDance. „Nedivil bych se, kdyby věděla o každém jeho kroku a znala přesný itinerář, kdy, kde a s kým bude. Osobně bych jí to neměl za zlé, Adriana Mašková, se kterou tančí, je velmi pohledná,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Filip Blažek nepatřil ke žhavým favoritům třináctého ročníku StarDance. Přesto „přežil“ úvodní tři vyřazování, kdy kufry postupně balili Ondřej Ruml, Jiří Ježek a Chili Ta. Těžko říct, kde se jeho cesta zastaví.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Aaron Bank, „otec“ Zelených baretů. Vymyslel troufalý americký plán na likvidaci Hitlera.