Musí objíždět Evropu a kontrolovat ceny másla. Okamurovi poslanci nemají chvilku klidu

Okamura vyslal posly do všech sousedních zemí, aby se podívali na ceny másla. Což jde během pár minut zjistit na internetu. Šéf SPD tak ukazuje, že jeho hnutí pro Česko něco dělá. Do cizích zemí vyrazil třeba i Jaroslav Foldyna.

Poslanci SPD vyrazili na výlet. Na mnoha z nich bylo vidět, že jsou rádi. Konečně totiž mohli nudné lavice v parlamentu vyměnit za výjezd do ciziny. Na povel svého šéfa Tomia Okamury se vydali zjišťovat ceny másla k našim sousedům. Jediné, co jim mohlo zkazit radost z výletu do ciziny, bylo, že každý vyrazil jinam. A možná také to, že vlastně nikam jezdit nemuseli.

„Tekuté“ zlato v kostce

„Fialova vláda nám z másla udělala tekuté zlato,“ říká Tomio Okamura ve videu a v ruce drží máslo nikoliv tekuté, ale v pevném skupenství. „Právě jsem v běžném supermarketu a máslo tady stojí 74,90. A to je opravdu pro naše peněženky hodně,“ všiml si Tomio Okamura. Jeho výkon je obdivuhodný, protože máslo sehnal dokonce levněji než Margita Balaštíková, která máslo Pilos z Lidlu za 50 korun koupila za 85.

Následně předává slovo do Německa, kde už je na značkách připravená bývalá poslankyně Karla Maříková. „Já jsem právě v Německu, v Oberwiesenthalu, a máslo tady prodávají za 2,39 eura. Vláda tu je sice špatná, ale jsou věci, které lidé prostě nedovolí,“ říká a předává slovo Jaroslavu Foldynovi, ten pak Lucii Šafránkové. Výsledek? Máslo je všude levnější.

Jako Fialova Nutella

Jde o objev, který je srovnatelný se slavným videem Petra Fialy s Nutellou, za které si vysloužil posměch celé opozice, a to včetně Tomia Okamury, který si z něj dokonce udělal předvolební materiál. Teď předvádí něco podobného. Navíc cenu másla v okolních státech nemuseli jeho nejvěrnější zjišťovat osobně, i začátečník nepříliš zběhlý v hledání na internetu ji dokáže najít doslova za pár sekund.

Okamura a jeho věrní se tak přidávají do nekonečného zástupu politiků, kteří si na drahém másle chtějí dělat kampaň. „Za máslo platíme nejvíce v našem regionu. Zkrátka nic nás nepřijde tak draho jako ta vládní nekompetence. Je čas na změnu,“ říká na konci Tomio Okamura, aniž by nastínil, jak by takový problém řešil. V posledním snímku videa pak následuje bizarní plakát dinosaura „Spolusaura“, který podle něj právě politicky vyhynul.

Lidi Okamurovi máslo nežerou

Jak se mohla redakce Čtidoma.cz přesvědčit z komentářů, tahle sázka na jistotu zřejmě okamurovcům příliš nevyšla. Zatímco někteří podotýkají, že ceny v cizině byly akční, zatímco české máslo v akci podle ceny rozhodně nebylo, další už kritika vlády zřejmě příliš nebaví. „A kolik by stálo za Vás? Fakt si myslíte, že to ovlivníte? Pokud tedy nemáte v plánu vše znárodnit a podnikatele pozavírat,“ píše jeden z fanoušků na Instagramu. Samozřejmě se najdou i tací, kteří Okamurovi tleskají, nicméně alespoň na sociálních sítích je jich z pohledu pozorovatele čím dál méně.

SPD ubývají voliči

Okamura totiž dlouhodobě bojuje s odlivem voličů. V září jeho preference klesly a i podle politologa Jana Charváta, kterého Čtidoma oslovilo, je to odlivem voličů k dalším protestním stranám. „Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část Okamurových voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ míní politolog.