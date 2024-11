Tomia Okamuru odpojili od TikToku a začala hysterie

„Zdravím, přátelé, speciálně tady na TikToku. Protože to, co předvedl premiér Fiala, je neuvěřitelné pokrytectví. Udělal si totiž profil na TikToku. A já nevím, jestli to víte, ale právě rozhodnutím Fialovy vlády byl před dvěma lety zablokován veškerý přístup ve všech státních institucích právě na TikTok. Že je to čínská síť a že je nebezpečná,“ říká Tomio Okamura na videu, které ovšem nenahrál jen na TikTok, ale třeba i na sociální síť X nebo Instagram.

Musí na data

„Takže já když se tady chci připojit na svůj profil na TikToku, tak se musím tady odpojit z té sněmovní sítě wi-fi a připojit se přes data svého mobilního operátora,“ stěžuje si Okamura. „Takže, pane premiére Fialo, přestaňte být pokrytec, přestaňte zase oblbovat lidi, doufám, že vám to už neuvěří, protože jestli máte TikTok, tak se k nám, co máme TikTok, chovejte normálně a nehrajte tady tuhle komedii,“ dodává rozčilený předseda SPD.

Tomio ohýbá fakta

K předcházejícím řádkům jistě nebude na škodu shrnout fakta. TikTok je na sítích státních institucí skutečně zakázaný. Nenařídila to ovšem Fialova vláda, ale Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Učinil tak poté, co (podobně jako úřady v jiných státech) měl vážné pochybnosti, zda sociální síť neslouží jako sběrna dat pro čínský komunistický režim. Nebylo by to poprvé, co Číňani strkají nos do unijní bezpečnosti. Riziku byli nejvíce vystaveni lidé ve veřejných funkcích a zaměstnanci důležitých institucí, jak říkala zpráva úřadu. Aplikace TikTok odesílala informace o lidech do Číny v mnohem větší míře, než bylo pro její fungování nutné.

Surfování v práci

A teď k Okamurovi. Ten sedí ve sněmovně za peníze, které jsou pro jeho voliče často nepředstavitelné. Vážně si stěžuje, že nemůže surfovat po sociálních sítích v práci? Jeho voliči by možná podstatně více ocenili, kdyby se místo svého profilu staral o boj za své voliče, kterým se tak rád prezentuje. O to bizarnější je stěžovat si na přepínání na mobilní data, která má bohatě proplacená od daňových poplatníků. Náklady za telefon se každému poslanci proplácejí až do výše těžko uvěřitelných tří tisíc měsíčně. S dnešními cenami tarifů takový rozpočet snad ani nejde překročit.

Vláda TikTok nezakázala

Ještě pár slov k údajnému pokrytectví premiéra Fialy, jehož účtu na TikToku jsme se věnovali v samostatném článku. Fiala je totiž nucen řídit se doporučeními úřadu a pro zabránění úniku dat je zablokování TikToku v sítích státních institucí logická volba, aby se neohrozila data uložená v nich. Politikům jako soukromníkům to sice úřad také nedoporučuje, nicméně žádný příkaz ke zbavení se TikToku rozhodně nedal. To už bychom dávno byli svědky boje nejlepší politické influencerky Aleny Schillerové na barikádách za zachování TikToku. Fialův tým se navíc vyjádřil, že síť funguje na zvláštním telefonu, který v sobě žádnou jinou aplikaci nemá.

Okamura udržuje pozornost

Pětasedmdesát tisíc fanoušků, které Okamura na síti má, rozhodně není malé číslo a nutno uznat, že si objektivně vede v lákání fanoušků lépe než premiér. Podobné výkřiky o pokrytectví, když se o nic takového nejedná, Okamurovi sice neuškodí (jeho fanoušek si tam pro ně chodí), jde z nich ale číst jediné. Už mu zase docházejí témata a má strach, aby protestní voliči nedali své hlasy jiné, ještě radikálnější straně.