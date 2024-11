Ptáčková ze StarDance má tajné zbraně! Podporují ji vlivní lidé

Dát jednu do nosu Tomáši Zdechovskému? Martina mohla, pro mnohé to zůstává pouhým snem

Martina Ptáčková a Dominik Vodička jsou zatím největším překvapením letošní StarDance. Podle mnohých nemají v soutěži dávno co dělat. Naštěstí „tůdle nůdle“, o postupujících nerozhodují rádoby chytrolíni, ale porota a hlavně televizní diváci. „Získali si sympatie veřejnosti, o tom to je. Víme, že nejde až tak o tanec. Je třeba zaujmout a dostat hlasy. To se jim daří,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek. Navíc Ptáčková není žádný vystrašený kosáček, nebojí se seknout drápkem.

Martina Ptáčková měla být dávno doma a na StarDance se dívat v televizi. Alespoň podle sázkových kanceláří i některých odborníků, kteří měli před začátkem taneční soutěže celkem jasno. „Martině nejely nohy, na čemž určitě zapracuje, ale rytmus se za týden naučit nedá. Ve standardu očekávám od jejich páru zlepšení, cesta za královnou tanečního parketu však skončí již tuto sobotu,“ uvedl například bookmaker Vojtěch Kaněra po prvním přímém přenosu, tedy před prvním vyřazováním.

Je v tom fenomén Vodička?

Jenže! Z kola ven se zatím poroučeli zpěvák Ondřej Ruml, handicapovaný cyklista Jiří Ježek a foodblogerka Chili Ta. Ptáčková se naopak drží. Záhada? Nikoli. Má to několik důvodů, které jsou poměrně racionální. Za prvé na sobě pracuje a zlepšuje se, což sice někteří škarohlídi nevidí, ale zkrátka je to fakt. A pak je tu fenomén Dominik Vodička. „Její taneční partner je totiž natolik sympatický a charismatický, že je docela dobře možné, že dokáže okouzlit zejména fanynky u televizních obrazovek. Což znamená přísun hlasů pro celý pár,“ potvrdil pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Navíc Ptáčková od prvních tanečních tréninků po boku Vodičky, které učinila v létě, ušla obrovský kus cesty. Také si nelze nevšimnout jejího vyjadřování v přímých přenosech. Sebevědomí měla vždycky, o tom to není. Ona ale zjistila, že tanec a kickbox, ve kterém je osminásobnou mistryní světa, jsou sice odlišné světy, ale mají stejný základ – je třeba být lepší než ostatní.

V případě StarDance lepší než nebožák, který se jde sbalit a frčí domů. „Zpočátku byla zakřiknutá, nevěděla, co od toho čekat. A možná i ona se nechala přesvědčit okolím, že vypadne jako první. Najednou ale zůstala, pak podruhé. Srovnala si to v hlavě a ví, že se může stát cokoli,“ doplnil Rousek.

Prezident, NATO a europoslanec

Není to náhoda. Považovat Ptáčkovou pouze za sportovkyni, dokonce snad za dívku, která ráda buší do svých soupeřek, by bylo chybné. Už nějaký ten pátek je pravidelnou návštěvnicí Pražského hradu, protože se stala součástí poradního sboru Rada mladých prezidenta republiky Petra Pavla. Stará se zejména o téma šikany na školách. Zřejmě je v tom dobrá, protože ji její názory a myšlenky dovedly až na summit NATO pořádaný v loňském roce.

Je možné, že v hlavě státu má Ptáčková věrného fanouška, který posílá hlasy i do StarDance. Kdo to ale dělá stoprocentně, je europoslanec Tomáš Zdechovský. „Každou sobotu jí držím všechny palce, s přáteli posíláme hlasy. Je to nesmírně talentovaná sportovkyně, která u mě před lety absolvovala stáž,“ řekl Čtidoma.cz politik s tím, že se z nich stali dobří přátelé. „Několikrát mě v tréninku pořádně vypráskala, umí rozdat pěkně tvrdé rány,“ doplnil pro náš web Zdechovský. Vlivní podporovatelé by tedy byli. Nicméně ani ti jí nepomohou na tanečním parketu. Uvidíme, jestli se postará o další překvapení a projde do příštího kola StarDance.

