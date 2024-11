Za hodinu musíte dobíjet, vymýšlí si Trump a vyhlašuje válku elektromobilům. Co to přinese Muskovi?

Podpora elektrických aut v Americe brzy skončí, ohlásil Donald Trump. Lidé si budou moci svobodně zvolit, na co budou chtít jezdit, a stát nebude dotovat elektromobily. To podle Trumpa zvedne americký automobilový průmysl ze dna. Jeho kroky by paradoxně mohly pomoci i spojenci Elonu Muskovi, který jako jeden z mála prodává své elektrické Tesly se ziskem.

„Dělníci v automobilovém průmyslu jsou okrádáni křivákem Bidenem a také příšerným vedením automobilek,“ hřímal Trump v jednom ze svých nejnovějších projevů. „Tihle lidé dovolí v naší zemi vyrábět elektrická auta, která skoro nikdo nechce. A je to povinné, takže všichni budeme nakonec nuceni řídit auto, které jede hodinu, a pak ho budeme muset dobít,“ říká Trump ve svém projevu s tím, že přichází nadvláda elektromobilů, které lidé nechtějí a z většiny se budou vyrábět v Číně.

Trump přehání, ale má pravdu

Jakkoliv Trump klasicky přehání s nutností dobíjet „každou hodinu“, s odporem Američanů vůči elektrickým autům má pravdu. Téměř polovina lidí vůbec neuvažuje, že by si podobné auto koupila, a elektrické auto vlastní nebo si pronajímá jen devět procent obyvatel Ameriky. Podle Bidenova plánu, který cituje CBS, by však do roku 2032 měla být více než půlka prodaných aut elektrická. To se s názory Američanů ale zásadně neshoduje.

„Lidé nechtějí elektromobily. A ti, kteří je chtějí, ať si je koupí, ale chceme tu mít všechny druhy pohonu, ne nucený přechod na elektrická auta. Ten vyplýtvá desítky miliard dolarů, které měly jít dělníkům, a udělá nová auta zcela nedostupná,“ dodává Trump. Většinu výrobců elektromobilů takové kroky mohou nepříznivě ovlivnit, ale ne všechny. Třeba Elon Musk a jeho automobilka Tesla by na takových krocích mohli vydělat slušné peníze.

Dotace vydělávají miliardy

Systém na podporu elektrických aut je totiž založen na kreditech. Ty zvýhodňují elektrická auta a jejich výrobci je mohou prodávat společnostem vyrábějícím spalovací auta, které si tak vlastně kupují výjimky na jejich výrobu. Na tomto prodeji kreditů výrobci elektromobilů vydělávají velké peníze. Třeba americká automobilka Rivian na nich letos vydělá 300 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun.

Tesla je výjimka

Automobilka Tesla však na prodeji takových kreditů není tak závislá jako ostatní firmy v oboru. Muskova firma díky své delší historii v oboru totiž dokáže produkovat elektrické vozy s podstatně větší marží než ostatní, a kdyby byly zrušené dotace, tolik by ji to neovlivnilo. V kombinaci s vyššími cly na dovoz aut z Číny, která Trumpova administrativa chystá, by tak mohly Teslu čekat doslova zlaté časy, protože by konkurenci nechala daleko za sebou.

Dotace 180 tisíc na elektroauto

V současnosti může Američan, který zvolí elektromobil místo spalovacího auta, dostat dotaci až 7 500 dolarů, v přepočtu 180 000 korun, což dělá elektrická auta podstatně dostupnější. Mnohdy ale nezvolí amerického výrobce, což podle Trumpa přispívá k většímu propadu amerických automobilek, hlavně takzvané detroitské velké trojky – Fordu, General Motors a koncernu Stellantis. Ukončení podpory by zřejmě znamenalo nárůst prodeje klasických aut, na kterých automobilky vydělají podstatně více než na elektrických. Od toho si Trump slibuje, že se firmám začne dařit podstatně lépe a zastaví se jejich dlouholetý pád, jak píše Investopedia.