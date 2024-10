Nový autopilot Tesly všechny zdržuje. Na devadesátce jede 65

„První věc, které jsem si všiml, je to, že auto neustále jede pod limitem,“ píše jeden z majitelů auta značky Tesla na diskusním fóru Reddit. „Ano! Je to tak frustrující. Jezdí neustále deset mil pod limitem,“ odepisuje mu další. O čem je řeč? O funkci plně automatického řízení, které Tesla nabízí. Lidé si stěžují, že je autopilot prostě příliš opatrný. „Podle mých zkušeností mohu osvěžit jeho paměť tím, že šlápnu na plyn a vrátím se na svou nastavenou rychlost. Drží rychlost několik minut a poté začne znovu zpomalovat,“ stěžuje si další diskutující na fóru.

Na přehledné silnici jezdí jako šnek

Vidět je to i z videí, která uživatelé nahrávají na sociální sítě. Známý youtuber DirtyTesla vzal svoji Teslu s novým systémem FSD (full self driving neboli plně autonomní řízení) na projížďku a nechal auto, aby si řídilo samo. Na silnici, kde je povolený rychlostní limit 55 mil za hodinu (asi 88 km/h) se v momentě, kdy kolem není absolutně žádný provoz, auto plouží rychlostí 41 mil za hodinu (65 km/h). To všechno se děje i v momentě, kdy si uživatel auta nastaví režim, ve kterém by měla jeho Tesla spěchat. To se ale neděje.

Frustruje ostatní řidiče

A teď si představte, že jste řidičem, jenž se musí ploužit za Teslou, která kvůli autopilotu jede doslova jako šnek. I výše zmíněný youtuber zažil, že mu někteří řidiči dokonce ukázali velmi neslušné gesto v momentě, kdy jej nebezpečně předjížděli. A přesně to ukazuje i jedno z největších rizik, která autonomní řízení v současném stavu přináší – ostatní lidé prostě často riskují, protože je pomalost autopilota rozčiluje a zdržuje od trochu rychlejší, byť stále bezpečné jízdy.

Změny k lepšímu

Kromě problému s rychlostí však udělalo FSD obrovský skok dopředu. V některých situacích ukazuje systém obrovskou flexibilitu a vidět je to i na videu, na které jsme odkazovali. Když třeba auto zastaví kvůli kamionu, aby mu dalo dost místa do manévru, člověk na chvilku zapochybuje, zda by podobnou věc udělala alespoň část řidičů z masa a kostí. Bez problémů registruje ostatní auta na silnici a umí pracovat i s nespolehlivostí a nepozorností účastníků provozu.

V Evropě nefunguje, čeká se na zákony

Na co ale autonomní řízení naráží v mnoha státech, ty evropské nevyjímaje, je legislativa. Ani v Česku není možné úplný autopilot ve voze provozovat a člověk musí mít neustále ruce na volantu a být připraven zasáhnout, což je zásadní rozdíl oproti americké verzi. To ale Tesle nebrání prodávat FSD i v Evropě, kam by měla současná verze údajně dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. Tesla se však teď odvolává na to, že stále čeká na schválení potřebné legislativy, takže je klidně možné, že se termíny mohou výrazně posunout. Frustrace evropských zákazníků z toho, že nemohou používat něco, za co zaplatili osm tisíc dolarů (tedy 185 tisíc korun), ale stále stoupá.