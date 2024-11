Paulová ze StarDance: Noční rande s tanečníkem a kila dole

Jana Paulová byla hodně překvapená, jak daleko v letošním ročníku StarDance došla. S tanečníkem Robinem Ondráčkem tvrdě dřeli už během letních tréninků, herečka ze seriálu Jedna rodina to odnesla mnoha šrámy. „Je třeba před ní smeknout. Nejstarší účastnice v historii StarDance, klobouk dolů. Na její postavě je hodně vidět, že šla až na krev,“ řekl Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Jana Paulová ze seriálu Jedna rodina se ztrácí před očima. Dáma, která se ještě před pár týdny mohla chlubit pěknou ženskou postavou, se proměnila ve štíhlou „laňku“. Což je sice fajn, ale nemusí to dělat dobrotu. Sama totiž přiznala, že už shodila čtrnáct kilo! Má to vliv i na stav jejího šatníku. „Mám teď plný šatník oblečení velikosti čtyřicet a je mi hloupé nabízet ho kamarádkám, aby si to nebraly nějak špatně,“ prohlásila s tím, že si bude muset pořídit nové oblečení.

Manžel asi nadšený není

Další shazování kilogramů už snad nepřijde. „Možná ale bude lepší ještě pár týdnů počkat, než si pořídí všechno nové. Přeci jen je pravděpodobné, že s Ondráčkem budou mít spoustu dalších vystoupení i mimo StarDance. Většina soutěžících to tak má, je to už pravidlo. A záleží jen na nich, jak dlouho o ně bude zájem,“ uvedl pro náš web Pavel Rousek. Navíc se jí asi bude týkat i StarDance Tour, kterou Česká televize ohlásila. Show postupně navštíví šest měst v České republice, po lístcích se jen zaprášilo.

Manžel Paulové, hudebník Milan Svoboda, z toho ale možná až tak nadšený není. „Tak jasně, dá se předpokládat, že by si manželku přál mít doma. Ale už v zákulisí po přímých přenosech dokázal, jak Janě fandí a přeje jí úspěchy. Takže bych neměl strach z toho, že by se snad kvůli tomu mezi nimi něco pokazilo.“ Navíc kdo ví, jak to bude Paulová ve finále s tancováním mít, kolik času mu bude chtít obětovat. Není žádným tajemstvím, že má značnou část rodiny na Normanských ostrovech, hlavně vnučku Allegru Janu, se kterou se chce samozřejmě co nejvíc vídat.

Šli spolu na koncert

Zlé jazyky nedávno tvrdily, že pro Svobodu je spíš problém jinde. Paulová si totiž dala se svým tanečníkem dostaveníčko i mimo „pracovní dobu“. „Po několika hodinách tréninku jsme šli s Janičkou dobít baterky na koncert,“ prozradil Ondráček. Společně zašli na show britského zpěváka Jacoba Colliera. Některému muži by mohlo vadit, kdyby si jeho drahá polovička takto užívala. „V médiích jsem to zaznamenal. Ale dělat z toho cokoli jiného, než že si dva kamarádi či kolegové zašli ‚upustit páru‘? To určitě ne,“ usmíval se Rousek.

Tím spíš že si Paulová s Ondráčkem podle všeho sedli i lidsky. Nehrozí tedy, že by mezi nimi byla ponorka. „Musím říct, že jsem zejména paní Paulovou během přenosů České televize rád sledoval. Ne že by byla vždycky nejlepší. Ale šla z ní taková zvláštní energie. Prostě radost pohledět, jak se říká. A vím, že stejně to mělo i několik mých přátel,“ dodal pro Čtidoma.cz fotograf Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

