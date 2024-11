Ministr Rakušan má svoji reality show. Je v ní jako přechytralý strýc z města

Předseda STAN je totiž na svém youtubovém kanále hvězdou vlastní reality show zvané VENKOFF, kdy se na týden stává jakýmsi dočasným starostou obce Vysočina na Pardubicku. Ale už když jeho ministerský bavorák za miliony zabrzdí na návsi, pozornému divákovi začne něco takříkajíc smrdět. „Ahoj, vítám tě tady u nás,“ říká mu starosta, kterým je (zřejmě ne shodou okolností) poslanec za STAN Tomáš Dubský. „Zadání bylo jasný, Vítek chce poznat život v malé obci, chce poznat starostování,“ potvrzuje Dubský. Zřejmě už totiž zapomněl, jaké to bylo, když devět let starostoval Kolínu.

Debaty s odpůrci

Vít Rakušan je politicky odvážný člověk. Autor tohoto textu byl osobně na několika jeho debatách nazvaných Bez cenzury, kde se dokázal se vší elegancí postavit lidem, kteří na něm nenechali nit suchou. V Mostě, Ústí nad Labem a podobných lokalitách trpělivě vysvětloval kroky vlády, podporu Ukrajiny a podobná ožehavá témata. Neměl problém diskutovat ani s proslulými dezinformátory a obdivovateli Putina. V rámci Fialovy vlády to byl zřejmě nejlepší projekt, jak komunikovat nejen s jejími příznivci, ale i odpůrci. Nad jeho nejnovějším počinem ale bohužel musí člověk jen kroutit hlavou.

Odpůrci jen naoko

Pořad se snaží naznačit, že ne každý má tady Rakušana rád. Hlavně oslovené důchodkyně mu nemohou přijít na jméno a diváka téhle reality show to navnadí na to, že možná skutečně proběhne nějaká diskuse s odpůrci. Ne. Nic takového se rozhodně nekoná a s každou další minutou a každým dalším dílem (v době psaní článku byly venku tři kousky) se jen divák sám sebe ptá, proč vůbec něco podobného vzniklo.

Strýc Pepin na návštěvě

Rakušana tahají jako medvěda po celé vesnici, na žádné odpůrce, které jeho tým zatím venku natáčel, ale sám ministr nenarazí. Rakušan řeční při příležitosti Dne veteránů, dojme se při pietním aktu a tím končí první díl. Druhý už Rakušan začíná jako ukázkový hrabalovský strýc Pepin. „Přesně na takovéhle jsem se učil řídit,“ utrousí, když míjí vrak staré škodovky. „Když mi v Kolíně napadl sníh před barák a nikdo to neodvezl, nejdřív jsem to udělal sám, abych šel příkladem, a pak jsem volal na technické služby,“ říká místním metařům. „To je travička jak na Spartě. Kam se hrabe skybox na Spartě,“ zhodnotí jako správný strýc z Prahy místní fotbalové hřiště s tribunou, přičemž zdůrazní, že svého syna dal na fotbal ne do Kolína, ale do malé vesnice. Proč tohle zaznívá? K čemu to je?

Promarněná šance vylepšit jméno vlády

„Točíme přirozená videa, takže my se s Tomášem houpat nebudeme,“ dělá si legraci ministr vnitra, když jdou s Dubským kolem dětského hřiště. Upřímně, i kdyby se houpali, smysl pořadu VENKOFF nám zůstává skrytý. Rakušanovy odpůrce o jeho kvalitách nepřesvědčí, rozhodně ne na základě ministrových průpovídek, které v sehraných kulisách působí trochu jako výkřiky do tmy. Ti, kteří mají Rakušana rádi, vlastně také nic nového o svém oblíbenci nezjistí. Sem tam si přihřeje ministerskou polívčičku, třeba při diskusi s městskou policií, sem tam se pokusí o vtip. Jako celek to ale nefunguje žádným směrem. Což je u jednoho z nejpříčetnějších vládních politiků obrovská škoda a promarněná šance.