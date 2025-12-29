7 věcí, na které si dát pozor při zimní jízdě
Zhoršená viditelnost, kluzký povrch a únava dělají v zimním období z běžné trasy zkoušku pozornosti. V článku najdete 7 věcí, které se vyplatí pohlídat, a několik praktických tipů, abyste vždy dojeli bezpečně do cíle.
Firemní vozidla a zimní nehody
Riziko nehody na ledu či sněhu je až 15krát vyšší než v létě. Pokud máte sjednanou autopůjčku pro firmu, vyplatí se mít v případě havárie předem jasný postup pro řidiče (fotodokumentace, kontakt na asistenci, systém interních hlášení pro případ pojistné události) i pro firmu (kdo schvaluje opravu, náhradní vůz, komunikaci s pojišťovnou). Vůz může být mimo provoz a firmě zároveň dál poběží povinnost splácení, případně i náklady na náhradní mobilitu, proto je hladké a rychlé vyřešení situace velmi důležité.
Náledí a sníh: Jak se mění reakční doba?
Auto na sněhu a ledu zastavuje výrazně hůře, takže musíte reagovat na dopravní situaci mnohem dříve. Při nepříznivých podmínkách jeďte pomaleji a nechávejte si aspoň trojnásobně větší odstup. Na sněhu a ledu může být brzdná dráha až desetkrát delší oproti suchému asfaltu a náledí je extrémně zrádné. Samozřejmostí (a povinností) jsou v těchto podmínkách zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm.
Baterie, palivo a elektronika v mrazu
Mráz snižuje výkon baterie a start je pro auto náročnější – při 0 °C může baterie ztratit zhruba 35 % síly a při −18 °C přibližně 60 %. Zároveň se vyplatí udělat před zimou základní kontrolu vozu: účinnost brzd, chladicí soustavu, nemrznoucí směs, stav baterie a oleje, funkci všech světel; u dieselů zohledněte i stav žhavicích svíček.
Rizikové úseky na trase
Počítejte s tím, že některá místa namrzají rychleji: typicky mosty a nadjezdy (jsou ochlazované ze všech stran a neohřívá je podloží jako běžnou vozovku). Podobně rizikové jsou úseky ve stínu lesa a místa s vyšší vlhkostí; prakticky to znamená zvolnit ještě před vjezdem, jet pomalu a s rozvahou a vyhnout se brzdění v zatáčkách. U přejezdů a dilatačních spár navíc počítejte s horší trakcí na hladších površích.
Mlha: Rychlost a správné používání světel
V mlze je důležité řídit se dohledností: rychlost volte tak, abyste bezpečně zastavili na vzdálenost, na kterou skutečně vidíte. Pomáhá větší odstup, plynulá jízda bez náhlých manévrů a správné použití světel podle podmínek (mlhovky používejte tehdy, když je to opravdu potřeba, aby neoslňovaly ostatní).
Viditelnost začíná očistou
Před jízdou odstraňte sníh a led z celého vozu – ne jen z čelního skla, ale i z bočních oken, zrcátek, světlometů a registrační značky a střechy vozu; sníh či led na světlech výrazně snižuje svítivost. Stejně tak je vhodné uvolnit a očistit přimrzlé stěrače. Pokud jsou skla zamlžená nebo namrzlá zevnitř, je lepší to vyřešit ještě před rozjezdem a nespoléhat na odmlžení až za jízdy.
Tip: Skla nikdy nerozmrazujte horkou vodou (mohou prasknout)! Použijte raději rozmrazovač.
Zimní sada: Co se vyplatí vozit s sebou?
Do běžného firemního i soukromého provozu se kromě povinné výbavy typicky hodí:
- startovací kabely, tažné lano, sněhové řetězy;
- škrabka, stěrka a smetáček na sníh, pracovní rukavice;
- přenosná svítilna, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů;
- lopatka + ideálně i pytlík písku pro případné vyproštění;
- deka (nebo teplá vrstva navíc) a balená voda, kdyby došlo na čekání na pomoc.