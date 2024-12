Důrazné varování pro USA. Čína se může stát velmocí dronů

USA i Rusko vkládají masivní finanční prostředky do bezpilotních prostředků a stranou přirozeně nestojí ani Čína, která znásobuje své investice také do dronů všeho druhu včetně sebevražedných.

Drony všeho druhu začínají hrát čím dál důležitější úlohu na bojišti 21. století. To platí i o sebevražedných nebo také kamikaze dronech, na jejichž výrobu se Peking začal rovněž soustřeďovat. Čína v nedávné minulosti představila řadu dronů, nejen sebevražedných. Jedná se například o WZ-7, WZ-8 či bojový GJ-11. A Peking má rozhodně potenciál pro další rozvíjení dronových schopností.

Obří zakázka

Svědčí o tom i velká zakázka společnosti Poly Technologies. Ta má dodat do roku 2026 téměř milion lehkých sebevražedných dronů, jak poukazuje dobře informovaný web Defence Blog. „Už máme objednávku na téměř milion dronů pro naši vládu a jsme tím pádem nuceni odmítnout další klienty, abychom mohli prioritně uspokojit poptávku,“ uvedl nejmenovaný zástupce Poly Technologies, kterého cituje server Defence Blog. Podrobnosti o konkrétním typu nebo technických specifikacích dronů zůstávají zatím nezveřejněny.

Každopádně čínské zaměření na kamikaze drony jde ruku v ruce s poučením z nedávných vojenských konfliktů, zejména pak na Ukrajině. Kyjev nasazuje ve válce proti ruským uzurpátorům levné FPV (first person view) drony s velkou efektivitou a nízkými náklady. Jak informuje Defence Blog, právě tato vysoká účinnost levných a lehkých sebevražedných bezpilotních prostředků údajně ovlivnila čínskou vojenskou doktrínu.

Drony pro válku s Tchaj-wanem?

Na druhou stranu již zmíněná velká zakázka na skoro milion sebevražedných dronů vyvolává otazníky, k jakému účelu je Peking bude mít. Mnoho vojenských analytiků se domnívá, že by to mohlo signalizovat přípravy na potenciální válku, jež by zahrnovala střet s Tchaj-wanem, který Čína stále vnímá jako vzbouřeneckou provincii.

Washington pečlivě monitoruje čínské pokroky na poli sebevražedných dronů, což jasně vyjádřila studie Pentagonu, jejímž hlavním poselstvím je informace, že Peking postupuje stále vpřed ve svém komplexním úsilí o modernizaci bezpilotních prostředků. To také naznačuje řada stále modernějších systémů navržených pro operace na různých úrovních.

Čína rychle dohání USA

Důležitá je také zpráva, kterou cituje server defensescoop.com. Varuje, že čínský vývoj nových schopností bezpilotních prostředků rychle dohání schopnosti USA. Ty nicméně ještě nepředehnal, což je pro Washington současně pobídkou, aby dal podnět ke zvyšování vlastních kapacit na tomto poli.

S tím souvisí i snaha amerických zákonodárců o zákaz čínských dronů, jež vnímají nejen jako prostředek k vyvíjení špionáže a dalším protiamerickým aktivitám, ale také jako komerční hrozbu, protože americkým výrobcům téměř znemožňují konkurovat. Většina komerčních dronů prodávaných ve Spojených státech se vyrábí v Číně.

S nástupem Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta se tedy dá předpokládat další vlna čínsko-americké obchodní války a uvalování cel na celou řadu čínských komodit, jak už staronový prezident ostatně dříve naznačil.

