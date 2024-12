Barron Trump: Osmnáctiletý syn Donalda má slovinský přízvuk a ještě neměl holku

Místo batohu nosí kufřík a mluví se slovinským přízvukem, který zdědil po matce Melanii. V uplynulých volbách prý radil otci, jak v kampani zaujmout mladé lidi. Za poslední roky také prošel obrovskou proměnou, kdy se z obtloustlého kluka stal atraktivní mladý muž. Zajímají se o něj dívky, on však prý ještě žádnou neměl.

Zdá se tak, že oproti excentrickému otci je Barron jablko, které padlo poměrně daleko od stromu. Mladý, přemýšlivý a velmi chytrý kluk, který se nevyžívá v pozornosti veřejnosti, ale o to větší vliv má třeba i na kampaň svého otce. Barron rád zůstává v ústraní. Není na žádných sociálních médiích, ke kariéře svého otce se příliš nevyjadřuje, a tak jediné informace, které o něm lidé mají, pocházejí od jeho otce Donalda a maminky Melanie. Už v dětství bylo jeho soukromí tabu až na výjimečné případy. Když byl jeho otec poprvé prezidentem, bylo mu deset let. Přibližně z té doby také pochází jedno z videí, které koluje internetem.

Slovinský přízvuk

Malý Barron tam doslova řádí v kanceláři svého otce a je hrdý na svůj kufřík, který od něj dostal. Video znovu vyplulo na povrch po zvolení Trumpa prezidentem a remix, který kdosi vytvořil z věty „Mám rád svůj kufřík.“ se stal přes noc doslova virálním hitem. Bylo to také jedno z mála videí, na kterých malý Barron mluví. Jeho řeči se týkalo i další vystoupení, kde o něm Donald a Melania mluvili. Ve slavné talkshow, kde se promítal i výše zmíněný klip, si Larry King všímá Barronova zřetelného slovinského akcentu.

„Má přízvuk,“ poznamenal King během rozhovoru. „Většinu času tráví se mnou,“ odpověděla Melania a King se zeptal Trumpa, co si o tom myslí. „Myslím, že je to skvělé, všechno, co dělá, je pro mě v pořádku,“ řekl budoucí prezident o svém nejmladším dítěti. Melania také poznamenala, že v tehdejším věku mluvil třemi jazyky. Kterými, však nebylo jasné.

Ještě neměl přítelkyni

Barron ale už dávno není malý chlapec. Ví o tom i Donald Trump, který se o Barronovi v jednom z podcastů rozpovídal. Došlo i na jeho milostné vztahy, když se moderátor zeptal na synovy přítelkyně. „Nejsem si jistý, že už k tomu došel. Nemyslím si, že už měl přítelkyni,“ odpověděl Donald, který jedním dechem dodal, že je Barron velmi chytrý a milý člověk. Zároveň však také naznačil, že je trochu samotář. „Nevadí mu být sám, ale zároveň umí vycházet s lidmi,“ dodal.

Mozek Donaldovy kampaně

Osmnáctiletý Barron podle výpovědi Trumpových spolupracovníků výrazně pomáhal formovat otcovu kampaň. Pro časopis Time to řekl Alex Bruesewitz, jeden z analytiků Trumpova volebního týmu. Byl pověřen, aby sestavil seznam podcastů, ve kterých by se měl Donald před volbami objevit. Ten mu pak měl prezentovat, zatímco kandidát hrál golf. „Mám seznam podcastů, ve kterých jsem vás chtěl prezentovat,“ řekl Bruesewitz Trumpovi. Ten se jen zeptal: „Mluvil jsi o tom s Barronem? Zavolejte Barronovi, aby řekl, co si myslí, a dejte mi vědět,“ odpověděl mu Donald.

Následně se objevil v nejznámějších podcastech Ameriky. Byl u Joea Rogana, Logana Paula nebo Thea Vona. Tím si podle mnohých analýz na svou stranu naklonil hlasy mladých mužů, které mu pomohly vyhrát volby. Barron tak dost možná stál za velkou částí úspěchů svého otce.

Letos nastoupil na studia na New York University, předtím navštěvoval střídavě školy v New Yorku, Washingtonu D.C. a Palm Beach na Floridě. Melania v pořadu Fox News prozradila, že si vysokou v New Yorku vybral mimo jiné proto, že město považuje za svůj domov a nemusí jej opouštět.

