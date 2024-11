Trumpova ministryně vnitra zastřelila vlastního psa. Neposlouchal

Sejdou se nejbohatší člověk světa, hinduistka a zároveň veteránka z Afghánistánu s láskou ke zbraním a popírač očkování, který byl závislý na heroinu. Tohle není začátek anekdoty, ale schůzka kandidátů na americké ministry. Pokud chtěl Donald Trump rozvířit svou volbou ministrů vášně, rozhodně se mu to daří. A nepolevuje ani s dalšími jmény, která vyplouvají na povrch. Ani kandidátka na ministryni vnitřní bezpečnosti by se ve výše zmíněné společnosti nemusela stydět.

Kristi Noem budí vášně

Trump do pozice, která je obdobná našemu ministru vnitra, totiž obsadil kontroverzní guvernérku Jižní Dakoty Kristi Noem. Ta už několikrát prokázala, že pro silné slovo nejde daleko a že dokáže vzbudit pořádné vášně. Zdaleka nejvíce ale rozlítila lidi tím, že ve své knize No Going Back popisovala, jak musela zastřelit svou fenku jménem Cricket. A to ne kvůli nevyléčitelné nemoci, ale proto, že se prý chovala nekontrolovatelně.

Neposlušnou fenku zastřelila

V dubnu zveřejnil britský The Guardian úryvky z knihy, kde Noem popisuje, jak čtrnáctiměsíční Cricket vzala na lov bažantů s ostatními svými psy a doufala, že změní její neklidnou a vznětlivou povahu. Fenka ale podle slov guvernérky lov zkazila a „místo pronásledování zvěře proháněla ptáky a užívala si života“, jak píše Noem ve své knize. Když se pak guvernérka vracela domů a cestou se zastavila na kus řeči u sousedů, Cricket utekla z jejího auta a vrhla se na slepice, které sousedi chovali. „Chytala jednu slepici po druhé, zakousávala je a pouštěla, aby mohla zabíjet další,“ líčí guvernérka.

„Byl to bezcenný pes“

Když se jí psa podařilo odchytit, snažil se ji prý ještě kousnout. Poté, co se rodině omluvila a vyplatila jim odškodné za drůbež, se rozhodla k radikálnímu kroku. „Nenáviděla jsem toho psa, byl nevycvičitelný a nebezpečný pro každého, s kým přišel do styku. Byl to bezcenný lovecký pes,“ svěřuje se čtenářům. „V tu chvíli jsem si uvědomila, že ji musím utratit.“ Následně popisuje, jak vzala fenku do starého lomu a výstřelem z brokovnice tam ukončila její život. Dcera Kennedy se pak po fence doma sháněla.

Za to, co udělala, se dočkala opovržení nejen mezi ochránci zvířat, ale i mezi dalšími americkými politiky. Bývalý poradce Baracka Obamy Tommy Vietor ji doslova nazval „Jeffreym Dahmerem se zubními fazetami“. Kritizovali ji i zástupci z vlastní strany a kvůli incidentu se údajně nestala nominantkou na viceprezidentku po boku Donalda Trumpa. Kristi Noem si však za svým krutým trestem pro neposlušného psa stála. „Nebyla to příjemná práce, ale muselo se to udělat,“ shrnuje situaci chladně a dodává, že příběhem ilustruje nutnost dělat nepříjemné věci i v politice.

(Ne)setkání s Kim Čong-unem

Incident s fenkou však rozhodně není jediná kontroverzní věc, které se Noem během své politické kariéry dopustila. Před vydáním té samé knihy koloval médii úryvek, podle kterého se guvernérka setkala se severokorejským diktátorem. „Pamatuji si, jak jsem se setkala se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Jsem si jistá, že mě podcenil, protože neměl ponětí o mé zkušenosti s pohledem na malé tyrany (koneckonců jsem byla dětskou pastorkou). Jednání se zahraničními vůdci vyžaduje přípravu a odhodlání,“ měla napsat podle New York Times. O takové návštěvě však panují oprávněné pochybnosti a kupodivu se nic o Kimovi do finálního výtisku knihy nedostalo. Zřejmě to totiž nebyla pravda.

Zákaz vstupu do vlastního státu

Kristi Noem má také zakázáno vstoupit na území devíti domorodých kmenů, které sídlí v jejím vlastním státě. Zákaz dostala od kmenové rady poté, co tvrdila, že indiánští náčelníci na svých územích trpí drogové kartely, a dokonce z jejich přítomnosti profitují. „Máme několik kmenových vůdců, o kterých si myslím, že mají prospěch z kartelů, a proto na mě útočí. Každý den,“ nechala se v jednom ze svých projevů slyšet podle CNN. Nezbývá tedy než sledovat, jak se jí bude dařit ve funkci, kde má chránit vnitřní bezpečnost Američanů.

KAM DÁL: Zhrzení Ukrajinci si přijdou pro Čechy, kteří jim spí se ženami, blouzní dezinformátor Vidlák