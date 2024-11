Zhrzení Ukrajinci si přijdou pro Čechy, kteří jim spí se ženami, blouzní dezinformátor Vidlák

„Do naší země přišly desítky tisíc ukrajinských holek. Hodně z nich tady nečeká v cudnosti a celibátu na svého manžela,“ píše bez jakéhokoliv důkazu či konkrétního příběhu Vidlák na twitteru příhodně nazvaném Vidlákovy kydy. „V mnoha případech svému novému partnerovi ani neřekly, že byly vdané. Až za nimi přijdou jejich právoplatní manželé, v mnoha případech to bude i smrtící,“ dodává blogger a proruský aktivista Sterzik známý jako Vidlák.

Ukrajinky, které přišly do Česka se svými utajenými manželstvími, způsobí to, že se jejich muži přijdou mstít na nebohých Češích. Přesně to ve svém nejnovějším výplodu věští z křišťálové koule Daniel Sterzik známý jako Vidlák. Blogger a proruský aktivista je toho času na teplém místečku asistenta europoslance Ondřeje Dostála (Stačilo!), kam se dostal po nekonečné kritice EU a bez znalosti angličtiny.

Ukrajinky si našly v Česku nové muže

„Do naší země přišly desítky tisíc ukrajinských holek. Hodně z nich tady nečeká v cudnosti a celibátu na svého manžela, co právě vítězí proti orkům na frontě, ale prostě si zařídila nový život,“ tvrdí bez jakéhokoliv důkazu či konkrétního příběhu Vidlák na twitteru příhodně nazvaném Vidlákovy kydy. „V mnoha případech svému novému partnerovi ani neřekly, že byly vdané. Až za nimi přijdou jejich právoplatní manželé, ošlehaní ohněm bitev, jaké si vůbec nedovedeme představit, tak to bude hodně zajímavé. A v mnoha případech to bude i smrtící,“ dodává Sterzik.

Manželé z fronty se budou mstít

Pak začíná rozjíždět scénáře o tom, že si ukrajinští manželé přijdou pro své manželky se samopalem v ruce. „Úplně vidím naše policajty, kteří se teď zabývají chytáním lidí, co na fejsbuku napsali něco proti vládě, jak najednou budou chránit české Pepíky před zhrzenými ukrajinskými vojáky, kteří zjistili, že jim tady někdo pígluje manželku,“ píše v příspěvku.

Naváží se i do Petra Pavla

Vidlák se také naváží do prezidenta Petra Pavla a vysmívá se mu kvůli návštěvě školy ve Znojmě, odkud má vidlák údajně informace z první ruky. „Jednak přišel pozdě, jednak dlouho mluvil a nic neřekl a jednak z něj naše mládež už vůbec není hin a rovnou mu vpálili, jak řekl o Trumpovi, že je odporná lidská bytost. Už totiž také čtou henty dezinformační tiktoky a na foltýnovskou cenzuru z vysoka dlabou,“ snaží se diskreditovat prezidenta argumenty, které nejdou ověřit, a jemu podobní už je papouškují týden od amerických voleb.

Vidlák je usvědčený pohádkář

S důvěrou ve výše uvedené informace má ale mnoho lidí velký problém, jak je vidět i v komentářích pod Vidlákovým příspěvkem. V minulosti byl totiž usvědčen, že si podobné příběhy prachsprostě vymýšlí. Jeho smyšlený příběh o známém, který odpojuje matky samoživitelky a staré lidi od elektroměrů za velké peníze, byl odhalen velmi brzy, ačkoliv jej aktivně pomáhali šířit někteří zákonodárci, třeba Jana Zwyrtek Hamplová.

Zaručené informace o invazi vraždících ukrajinských žárlivců i o tom, jak Petr Pavel dostal na znojemské škole pomyslný výprask od tamních studentů, je tedy třeba brát s obrovskou rezervou. Jak je u Vidláka zvykem, věci se totiž mohly odehrávat úplně jinak, anebo se také neodehrály vůbec. Jen náhodou se pak takové historky hodí do krámu politikům ze Stačilo!, na jejichž výplatní pásce Sterzikovo jméno figuruje.

