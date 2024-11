Zwyrtek Hamplová je za hyenu. Zneužila tragicky zemřelého kolegu

Někteří dezinformátoři se nezastaví před sebevětší tragédií. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se neštítí zneužít úmrtí svého kolegy pro to, aby jej dosadila do šílených konspiračních teorií, které šíří.

Zemřel Roman Kraus, významný brněnský lékař a senátor za ODS. Ve středu náhle podlehl plicní embolii a svou soustrast vyjádřili nejen kolegové senátoři, ale i premiér Petr Fiala a další bývalí spolupracovníci a přátelé. „Nemohu tomu uvěřit. Bolí to, moc to bolí. Romane, kamaráde,“ napsal si na svůj twitterový účet staronový předseda senátu Miloš Vystrčil. Ne všichni však přispěchali s kondolencemi, místo toho si někteří na smutné události chtějí přihřívat svou dezinformační polívčičku. Jednou z takových hyen je i senátorka a dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Konspirace o očkování

„Náhlých a nečekaných úmrtí velmi přibývá. Často je to mrtvice a týká se to někdy i hodně mladých lidí. Dnes se jedno náhlé a nečekané úmrtí dotklo i Senátu,“ píše senátorka a pokračuje ve svém konspirátorském blouznění. „Co je příčinou těchto náhlých a nečekaných úmrtí? Neměli bychom – bez jakýchkoli emocí, co kdy kdo říkal – zadat patřičný výzkum s cílem to zjistit? Není přece co ztratit – buď se příčina, o které si stejně všichni šeptají, vyloučí, nebo naopak potvrdí. A dá se s tím něco dělat. Zavírat oči a tvářit se, že se nic neděje, je krátkozraké a ohrožující další lidi,“ píše Hamplová.

Naráží tak na věty, které Roman Kraus řekl na adresu odpůrců očkování začátkem října. „Já jsem byl včera očkovaný zároveň proti chřipce a covidu. Včera ve 20 hod. Očkovala mě manželka doma, ona je zdravotní sestra. Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování,“ prohlásil Kraus v rozhovoru s jednou odpůrkyní očkování.

Přiživuje se na smrti kolegy

Jana Zwyrtek Hamplová, která je známá tím, že bez jakéhokoliv ověřování sdílí sebevětší hloupost a dezinformaci, samozřejmě nečekala ani minutu, nepomyslela na truchlící rodinu svého senátorského kolegy a rovnou zapnula hnojomety, které bez jakéhokoliv důkazu okamžitě opatrně ukazují na očkování jako příčinu úmrtí. Zwyrtek Hamplová, která už několikrát dostala kvůli šíření bludů přes prsty, tak ale dělá „rafinovaněji“ než v předchozích případech. To ale na hyenismu jejích činů nic nesnižuje, ba naopak.

Bohatá historie šíření bludů

O vakcínách i očkování lhala Hamplová několikrát. Na Facebooku třeba šířila dezinformaci, že očkování zabilo více lidí než samotný covid-19. Čísla v tomto článku však byla kompletně vylhaná. To se ale senátorka neobtěžovala zjistit. Stejně tak jako když šířila falešné informace o tom, že ukrajinští vojáci roznášejí ve vojenském prostoru Libavá tuberkulózu. Kvůli tomu ji dokonce prošetřovala policie. Senátorka se nakonec musela omluvit. Ta samá senátorka také málem čelila žalobě ČEZu, když sdílela příběh, který si vylhal blogger Vidlák, o odpojování elektroměrů svobodným matkám. Nic takového se totiž nikdy nedělo. Výše zmíněný případ je ale první, ve kterém se snaží své šílené teorie přiživit zprávou o něčí smrti, tím hůře že jde o jejího váženého kolegu.

