S touhle miss randil Jaromír Hanzlík! Nebyl ale jediný

Byla tak krásná, že vyhrála soutěž krásy a putovala jako manekýna i do světa. Osobně se setkala s Robertem Kennedym nebo s královnou Alžbětou II. Její půvab však narazil na stín socialismu. Kdyby Dana Silvínová neemigrovala, zapadla by do propadliště dějin. I když, možná ne. Vždyť se do ní zakoukal sám velký svůdník Jaromír Hanzlík.