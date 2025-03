„Dvě stě padesát milionů je někde zakopaných,“ tvrdí expert. Berdych se po propuštění choval divně

Davida Berdycha, podle soudu hlavu gangu, který ve spolupráci s vysokými policejními důstojníky unášel, mučil a okrádal podnikatele, propustili z výkonu trestu v roce 2015. Ze svého patnáctiletého trestu si odseděl 11 let, podmínka po propuštění mu vypršela téměř před dvěma lety. Berdych se podle svých slov v dokumentu Polosvět policajtů vrátil ke svému původnímu povolání, které však nikdy nevykonával – stavbyvedoucímu.

Nikdy neměli dost

V osmnácti letech místo nástupu do pracovního procesu totiž nastoupil jako vyhazovač do Discolandu a místo na stavbě dělal kariéru ve zločinu. „David Berdych byl mladý, v zásadě schopný kluk, který kdyby dělal něco poctivého, tak mohl být bohatý a úspěšný. Ale zároveň měl v sobě něco, co mu to neumožnilo,“ říká ve výše zmíněném dokumentu novinář Janek Kroupa. A peněz rozhodně nevydělával málo. „Pro nás to bylo zajímavé, když jsme dokázali za noc vydělat třeba tři sta tisíc,“ potvrzuje Berdych. „Člověk si řekl – když to vyšlo jednou, vyjde to i podruhé. Proč bych si kupoval auto za sto padesát tisíc, když si můžu koupit auto za pět set,“ dodává. Při následném vyšetřování však policisté žádné peníze nezadrželi.

Berdych vydělal stovky milionů

Podle některých novinářů je neexistence jakýchkoli výdělků z trestné činnosti poměrně podivná. „Kde jsou všechny ty prachy?“ říká v podcastu V.O.X. TV novinář Jakub Kvasnička, který se devadesátkovými kauzami intenzivně zabýval. „Mrázek bez peněz, Jonák v exekucích a Berdych, když vyšel z vězení, tak bylo vidět, jak je opatrný, a třeba jezdil ze svého bytu v Kobylisích dlouhou polní cestou a pořád se díval kolem sebe,“ říká Kvasnička, který Berdycha po propuštění s kolegy novináři sledoval. „Tady se někde ztratilo 250 milionů korun, minimálně jen u Berdycha. Vydíráním vydělal 100 milionů, pak při loupežích ukradli 120 až 130 milionů,“ vypočítává Kvasnička.

Podivné chování po propuštění

„Dvě stě padesát milionů je někde zakopaných. Když jsme ho sledovali, tak je vidět, že žije životem spořádaného mukla,“ spekuluje Kvasnička. A doplňuje to historkou ze sledování, kdy na Berdycha nasadili paparazzi. „Napojili jsme se na něj tři měsíce po propuštění, jestli vlastně splňuje to, co sliboval. Jestli dělá skladníka ve firmě na vzduchotechniku, která se zázračně dostala z insolvence. A on určitě nedělal skladníka,“ líčí novinář. Berdych se prý scházel na různých benzínkách s pochybnými lidmi, ale s firmou, kde měl pracovat, neměl nic společného.

„Ve finále bylo vtipné, když ho kolegové fotografové fotili v Kobylisích a on to moc dobře věděl. Ve finále to dopadlo tak, že zastavil před jejich autem, zablokoval je, aby nemohli vyjet, a i kluci, kteří měli dost zkušeností, z toho byli nesví. Přišel, zaťukal na okénko a říká – co potřebujete, pánové?“ vypráví Kvasnička s tím, že bylo vidět, jak Berdychovi spadl kámen ze srdce, že jde jen o novináře. Dal jim vizitku advokáta a odjel. Osud Berdychových milionů, které zmizely neznámo kam, tak možná nikdy nikdo neodhalí.

