Írán vyvíjel stíhačku 5. generace, konkurenci americké F-35. Nakonec vyrobil podivný dron

Írán s velkou pompou představil stíhač F-313, který snad měl být konkurencí pro letoun stealth 5. generace. Jenže íránský příběh nabral poněkud jiný spád, nevznikl stroj nadstandardně vybavený, schopný být nasazován do taktických misí, létající nepozorovaně v nízkých výškách a obrovskou rychlostí.

Teherán roky usilovně pracoval na novém moderním stíhači F-313, který představil v roce 2013 a který prezentoval jako moderní stroj do války. Už tehdy kolovaly pochybnosti vojenských expertů. Poukazovali na skutečnost, že stíhač, který měl být obtížně zjistitelný nepřátelským radarem, nebude svým designem, avionikou či zbraňovou výbavou v žádném případě konkurenceschopný. A Íránci slibovali, že bude nadstandardně vybaven, bude schopen být nasazován do taktických misí a letět nepozorovaně v nízkých výškách a také jej bude zdobit velká rychlost. A pak se rovněž hovořilo o schopnosti F-313 vůbec vznést se do vzduchu.

Ze stíhačky dron

Specializovaný web Defence Express nyní informoval, že F-313 se už dále nebude profilovat jako stíhací letoun nové generace, ale bude „degradován“ na pouhý dron. Podle fotografií pořízených například z Twitteru je letoun v této fázi vývoje malý a má zahnutá křídla dolů a někteří uživatelé této sociální sítě jej kromě dronu překřtili na „traktor s křídly“.

Web Army Recognition informoval, že v prosinci 2024 proběhl první let, nevíme ovšem s jakým výsledkem a jak dlouho dron vydržel ve vzduchu. Navíc musíme brát v potaz, že informace proudící z oficiálních íránských kanálů jsou cíleně propagandisticky zkreslené.

Íránská ostuda

Ostatně výše uvedená tvrzení odpovídala omezené reálné možnosti Íránu vyvíjet životaschopný stíhač nové generace, a tak Írán projekt nezastavil, ale původní stíhač nyní přepracoval na bezpilotní prostředek. Nicméně je dlužno dodat, že si uřízl ostudu, a například Izraelci už dříve konstatovali, že celý projekt F-313 je podvod, který má jen zakrýt zmíněnou omezenou schopnost Teheránu postavit stroj 5. generace jako západní státy.

Kritika se snesla také na parametry F-313 a na skutečnost, že íránská stíhačka je pouhou neoriginální kopií amerických letounů F-22 a F-35 hlavně v designovém slova smyslu. Íránský stroj má také stísněný kokpit, špatné letové vlastnosti a málo externích senzorů a je celkově návratem do minulosti, a nikoliv moderním stíhačem, jak dále tvrdí vojenští odborníci.

Nedomyšlenost projektu

Proto došlo ke konverzi letounu na dron, což je pro Teherán, který zřejmě nedomyslel finanční náročnost celého projektu, efektivní z hlediska nákladů. Dron může být v íránských podmínkách provozně využitelnější než původně zamýšlený stíhač.

Na druhou stranu jde o nepřiznanou blamáž Teheránu a zakrytí vlastní neschopnosti při konstrukci moderního typu stíhače.

