Další problémy stíhačky F-35, kterou koupilo i Česko: Kvůli softwaru nemůže do ostrého boje, jen na cvičné mise

Americkou stíhačku F-35 trápí technické problémy, ale také zpoždění dodávek. Američtí zákonodárci jsou čím dál netrpělivější nejen kvůli problémům s modernizačním balíčkem TR-3. Jde o software, kvůli němuž nemohou nejnovější F-35 zatím do ostrého boje, jen na cvičné mise. Letouny 5. generace, o nichž se hojně mluví, navíc kupuje i ČR, pro niž to může být také komplikací.

Stíhačka F-35 je nejmodernějším letounem 5. generace, současně stroj trápí četné technické problémy, které jsou již staršího data. Těžkosti svého druhu jsou pak se zpožďováním dodávek, jež jsou způsobeny potížemi s modernizačními balíčky, ale objektivně i dalšími komplikacemi. Nejnovější letouny F-35 jsou nyní dodávány s prozatímní verzí softwaru TR-3 a mohou létat na bojové výcvikové mise. Nicméně nebudou schopny být nasazeny do boje až do roku 2025 a to je pro americké legislativce nemilé překvapení, protože potíže s F-35 se začínají nabalovat.

Jak vyřešit problémy s programem F-35?

Jak píše dobře informovaný server Defense News, americký Kongres je připraven umožnit letectvu pořídit dalších 68 stíhaček, vyrobených společností Lockheed Martin, v následujícím roce, nicméně zákonodárci budou chtít vědět, jak Pentagon hodlá odstranit celou sérii problémů, které se pojí právě s letounem 5. generace.

Ministr obrany bude muset rovněž sdělit zákonodárcům, jak plánuje v této souvislosti zlepšit výzkum, vývoj, testování, výrobu a další aspekty programu F-35.

Nervózní zákonodárci

Portál Defense News dále uvádí, že američtí zákonodárci jsou v souvislosti s programem F-35 čím dál netrpělivější, protože problémy s modernizačním balíčkem TR-3 vedly k zastavení dodávek v červenci 2023. To se nakonec protáhlo přibližně na jeden rok.

Letouny kupuje i ČR

Mohly by se výše nastíněné potíže týkat i ČR, která kupuje letouny F-35 za 150 miliard korun, a hrozí i možné prodražení? Bezpečnostní analytik a vědecký pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Petráš míní, že problém má dvě roviny: „Tou první je problém akvizice letounů ve stanoveném časovém rámci, který souvisí s vyčleněním finančních prostředků na investice v rámci rozpočtové kapitoly na obranu. Druhou stránkou uvedeného problému je pak dosažení požadovaných schopností Armády České republiky a vzdušných sil, které vyplývají z pořízení letounů F-35,“ uvedl pro server Čtidoma.cz Zdeněk Petráš.

Potom je nutno vnímat i finanční stránku věci. Podle Zdeňka Petráše může skutečně nastat problém s dodatečným navýšením finančních prostředků. Ty se budou odvíjet od nutnosti doplnit technologickou část vybavení letounů na patřičnou úroveň, což právě souvisí s modernizačním balíčkem TR-3, jak už jsme zmínili na jiném místě. „Nicméně rozpočet obrany rámcově počítá s případným navýšením částky za pořízení tohoto typu letounu z důvodu technologické modernizace. Problémem však skutečně může být zpoždění dodávek a nedodržení stanoveného harmonogramu zavedení letounu F-35 do používání Armádou České republiky. V takovém případě bude nutné řešit prodloužení pronájmu současných letounů JAS-39 Gripen, které jsou součástí střežení a ochrany vzdušného prostoru České republiky i součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO,“ míní dále Zdeněk Petráš.

Dodejme, že Česká republika má zmíněné Gripeny pronajaty do roku 2027, v současné době se pak vedou jednání o prodloužení pronájmu až do roku 2035. První stíhačky F-35 by pak měly dorazit do České republiky v roce 2031, armáda by tedy provozovala dočasně oba typy.

