Jak funguje domácí solární elektrárna a kdy se vyplatí investice do bateriového úložiště
Touha po energetické soběstačnosti a snaha ušetřit na rostoucích účtech za elektřinu vede čím dál více českých domácností k pohledu na vlastní střechu. Domácí fotovoltaická elektrárna se dnes stává běžnou součástí moderního bydlení.
Jak ale celý systém ve skutečnosti funguje, co se děje s elektřinou, kterou nespotřebujete, a proč je baterie klíčovým prvkem pro maximální návratnost investice?
Představte si svou střechu nejen jako krytinu chránící dům před deštěm, ale jako tichou továrnu na energii. Celý proces začíná ve chvíli, kdy na fotovoltaické panely dopadnou sluneční paprsky. V tu chvíli se díky fotovoltaickému jevu začíná generovat stejnosměrný proud.
Abychom jej ale mohli využít pro napájení televize, lednice nebo pračky, musíme jej přeměnit. O to se stará střídač. Ten změní proud na střídavý, který je kompatibilní s vaší domácí sítí. Právě sluneční energie se tak během okamžiku mění na sílu, která pohání vaši domácnost.
Věčný souboj s efektivním využitím energie
Zásadní výzvou fotovoltaiky je fakt, že slunce svítí nejintenzivněji v době, kdy většina z nás není doma. Křivka výroby elektřiny vrcholí kolem poledne, zatímco křivka spotřeby domácnosti má své špičky ráno a hlavně večer. Pokud byste neměli vyřešeno, co s energií navíc, přebytky by bez velkého užitku odtekly do distribuční sítě.
Zde přichází na řadu management spotřeby. Moderní systémy vás naučí využívat spotřebiče chytřeji – zapínat pračku, myčku nebo ohřev vody v době, kdy váš solární panel pracuje na plný výkon. Přímá spotřeba je ekonomicky nejvýhodnější, ale málokdy se podaří spotřebovat všechnu vyrobenou energii okamžitě. A právě tady vstupuje do hry bateriové úložiště.
Srdcem nezávislé domácnosti je baterie
Proč se dnes drtivá většina instalací na rodinných domech realizuje včetně baterie? Baterie vám umožní přenést sluneční energii z poledne na večer. Funguje jako rezervoár, do kterého „nateče“ nespotřebovaná elektřina přes den. Když se pak večer vrátíte domů, zapnete světla, pustíte si film a začnete vařit večeři, neodebíráte drahou elektřinu ze sítě, ale čerpáte tu uloženou.
Investice do baterie se vyplatí především v situacích, kdy jste před den v práci a děti ve škole, takže byste většinu vyrobené energie nevyužili. S dostatečnou kapacitou baterie navíc můžete pokrýt významnou část spotřeby domu od jara do podzimu, aniž byste museli nakupovat energii od distributora.
Kromě toho některé systémy s baterií umí fungovat v takzvaném asynchronním režimu a zajistí, že vám při výpadku sítě nezhasnou světla a nerozmrazí se mrazák.
Dnešní fotovoltaika je modulární. Baterie se dají škálovat podle potřeb vaší rodiny. Není nutné kupovat obří kapacity, které nevyužijete, ale ani se omezovat malým úložištěm, které se vybije po hodině svícení. Správně dimenzovaná baterie zásadně zkracuje návratnost celé investice, protože maximalizuje využití toho, co si sami vyrobíte.
Od myšlenky k realizaci s odborníkem
Rozhodnutí pořídit si elektrárnu je velký krok, který vyžaduje pečlivou přípravu. Nejde jen o to nainstalovat panely. Je potřeba posoudit orientaci střechy, analyzovat spotřebu domácnosti, vybrat správný výkon střídače a kapacitu baterií a v neposlední řadě vyřídit administrativu spojenou s připojením do sítě a získáním státní dotace. Ta může v současnosti pokrýt až polovinu vstupních nákladů.
V tomto procesu je neocenitelná role silného partnera. Spolehlivým průvodcem světem energií je značka Innogy. Nejedná se pouze o dodavatele, ale o experta, který zajišťuje celý proces na klíč. Ideálním příkladem je domácí solární elektrárna Innogy, která představuje komplexní službu. Odborníci z Innogy navrhnou technické řešení na míru vašemu domu, zajistí profesionální instalaci a vyřídí veškeré papírování včetně dotací za vás.
Budoucnost energetiky je v decentralizaci a ve schopnosti vyrobit si to, co spotřebujeme. S kvalitní fotovoltaikou a bateriovým úložištěm získáváte nejen nižší složenky, ale také klid a nezávislost. A s partnerem, jako je Innogy, máte jistotu, že vaše domácí elektrárna bude sloužit spolehlivě desítky let.