Jak funguje domácí solární elektrárna a kdy se vyplatí investice do bateriového úložiště

Solární panel: Představte si svou střechu nejen jako krytinu chránící dům před deštěm, ale jako tichou továrnu na energii
Solární panel: Představte si svou střechu nejen jako krytinu chránící dům před deštěm, ale jako tichou továrnu na energii
komerční sdělení

Touha po energetické soběstačnosti a snaha ušetřit na rostoucích účtech za elektřinu vede čím dál více českých domácností k pohledu na vlastní střechu. Domácí fotovoltaická elektrárna se dnes stává běžnou součástí moderního bydlení.

reklama

Jak ale celý systém ve skutečnosti funguje, co se děje s elektřinou, kterou nespotřebujete, a proč je baterie klíčovým prvkem pro maximální návratnost investice?

Představte si svou střechu nejen jako krytinu chránící dům před deštěm, ale jako tichou továrnu na energii. Celý proces začíná ve chvíli, kdy na fotovoltaické panely dopadnou sluneční paprsky. V tu chvíli se díky fotovoltaickému jevu začíná generovat stejnosměrný proud.

Abychom jej ale mohli využít pro napájení televize, lednice nebo pračky, musíme jej přeměnit. O to se stará střídač. Ten změní proud na střídavý, který je kompatibilní s vaší domácí sítí. Právě sluneční energie se tak během okamžiku mění na sílu, která pohání vaši domácnost.

Věčný souboj s efektivním využitím energie

Zásadní výzvou fotovoltaiky je fakt, že slunce svítí nejintenzivněji v době, kdy většina z nás není doma. Křivka výroby elektřiny vrcholí kolem poledne, zatímco křivka spotřeby domácnosti má své špičky ráno a hlavně večer. Pokud byste neměli vyřešeno, co s energií navíc, přebytky by bez velkého užitku odtekly do distribuční sítě.

Zde přichází na řadu management spotřeby. Moderní systémy vás naučí využívat spotřebiče chytřeji – zapínat pračku, myčku nebo ohřev vody v době, kdy váš solární panel pracuje na plný výkon. Přímá spotřeba je ekonomicky nejvýhodnější, ale málokdy se podaří spotřebovat všechnu vyrobenou energii okamžitě. A právě tady vstupuje do hry bateriové úložiště.

Srdcem nezávislé domácnosti je baterie

Proč se dnes drtivá většina instalací na rodinných domech realizuje včetně baterie? Baterie vám umožní přenést sluneční energii z poledne na večer. Funguje jako rezervoár, do kterého „nateče“ nespotřebovaná elektřina přes den. Když se pak večer vrátíte domů, zapnete světla, pustíte si film a začnete vařit večeři, neodebíráte drahou elektřinu ze sítě, ale čerpáte tu uloženou.

Investice do baterie se vyplatí především v situacích, kdy jste před den v práci a děti ve škole, takže byste většinu vyrobené energie nevyužili. S dostatečnou kapacitou baterie navíc můžete pokrýt významnou část spotřeby domu od jara do podzimu, aniž byste museli nakupovat energii od distributora.

Kromě toho některé systémy s baterií umí fungovat v takzvaném asynchronním režimu a zajistí, že vám při výpadku sítě nezhasnou světla a nerozmrazí se mrazák.

Dnešní fotovoltaika je modulární. Baterie se dají škálovat podle potřeb vaší rodiny. Není nutné kupovat obří kapacity, které nevyužijete, ale ani se omezovat malým úložištěm, které se vybije po hodině svícení. Správně dimenzovaná baterie zásadně zkracuje návratnost celé investice, protože maximalizuje využití toho, co si sami vyrobíte.

Od myšlenky k realizaci s odborníkem

Rozhodnutí pořídit si elektrárnu je velký krok, který vyžaduje pečlivou přípravu. Nejde jen o to nainstalovat panely. Je potřeba posoudit orientaci střechy, analyzovat spotřebu domácnosti, vybrat správný výkon střídače a kapacitu baterií a v neposlední řadě vyřídit administrativu spojenou s připojením do sítě a získáním státní dotace. Ta může v současnosti pokrýt až polovinu vstupních nákladů.

V tomto procesu je neocenitelná role silného partnera. Spolehlivým průvodcem světem energií je značka Innogy. Nejedná se pouze o dodavatele, ale o experta, který zajišťuje celý proces na klíč. Ideálním příkladem je domácí solární elektrárna Innogy, která představuje komplexní službu. Odborníci z Innogy navrhnou technické řešení na míru vašemu domu, zajistí profesionální instalaci a vyřídí veškeré papírování včetně dotací za vás.

Budoucnost energetiky je v decentralizaci a ve schopnosti vyrobit si to, co spotřebujeme. S kvalitní fotovoltaikou a bateriovým úložištěm získáváte nejen nižší složenky, ale také klid a nezávislost. A s partnerem, jako je Innogy, máte jistotu, že vaše domácí elektrárna bude sloužit spolehlivě desítky let.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/jak-funguje-domaci-solarni-elektrarna-a-kdy-se-vyplati-investice-do-baterioveho-uloziste-80137
reklama
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Peníze za každou cenu. Jak Berdychův gang umučil zlatníka Tomana

Gambleři se vydali legendárním Boeingem 727 do Las Vegas. A zřítili se stejně jako spolehlivý Lockheed v Dallasu. Sundal je neviditelný nepřítel microburst

Mistr malých, ale nezapomenutelných rolí. Sluhy a komorníky měl u filmu snad předplacené. Skončil jako dědek

Vzpomínka na Nazareth. I dnes, když z rádia zazní McCaffertyho chraplák, naskočí husí kůže

Romský mafián devadesátek příliš rozumu nepobral. Ale objevil gangstera Mrázka a dotáhl to daleko

Jean Marais a jeho miláček. Dva muži na lásku, kteří postavili základ modernímu umění

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů