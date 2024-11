Rusové ukázali moderní Ladu: žádné airbagy a rádio si nepustíte, protože v autě není

Žádné airbagy, rádio, dokonce ani přihrádka na brýle. Z autosalonu si Rusové dovezou za 350 tisíc hodně smutný kus auta. V základní výbavě Lady Vesta, ruského vozu v ceně podobné Škodě Fabii, jste rádi, že máte alespoň sedadla. Tragická výbava auta, za kterou by se mohly stydět škodovky před třiceti lety, je zřejmě důsledkem sankcí. A pak že nefungují.

Jak to vypadá, když si chcete v Rusku koupit nové auto? Rovnou zapomeňte na to, že si budete vybírat z desítek modelů věhlasných značek, kvůli mezinárodním sankcím uvaleným na Putinův režim se sem drtivá většina evropských značek nedováží. Nejprodávanější značkou v Rusku je tak léta po rozpadu Sovětského svazu opět Lada. A jak vypadá základní verze jejího základního modelu Vesta? Jeden Rus ji natočil přímo v autosalonu a nadšený rozhodně nebyl. Video jeho prohlídky se stalo hitem sociálních sítí.

Žádné airbagy, žádné rádio

„Je to základní výbava. Kromě ovládání topení a centrálního tu není vůbec nic,“ shrnuje hned první větou to, co Lada Vesta může nabídnout. „Žádné ESP, žádné parkovací senzory, žádné rádio, žádné airbagy,“ vyčísluje muž všechnu výbavu, kterou auto postrádá a která je u dnešních, byť nejlevnějších evropských aut naprostým standardem. Auto však postrádá i naprosto banální věci, které nevyžadují žádnou elektroniku ani drahé materiály navíc. „Není tu ani přihrádka na brýle, stínítko nad čelním sklem nemá ani zrcátko, ani kapsičku. Nenajdete tu ani loketní opěrky,“ ukazuje rozhořčený muž.

Místo reproduktorů má Lada Vesta kvůli absenci rádia jen záslepky. Když se na vůz podíváte zvenku, i tam je vidět, že se v Rusku hodně šetřilo. Kliky i zrcátka auta jsou vyvedeny v černém plastu, na litá kola samozřejmě zapomeňte. Muž ve videu pak přichází k ceníku auta. „Cena téhle konfigurace je 1 milion 459 tisíc rublů,“ zmiňuje muž. To je něco málo pod 350 tisíc korun.

Fabia je oproti Ladě luxus

Pojďme si vůz srovnat s tím, co si můžeme koupit u nás. Škoda Fabia v nejlevnější výbavě, kterou pořídíte za 364 900, o patnáct tisíc korun dráž než výše uvedenou Ladu, má kompletně digitální interiér s velkými displeji, vyhřívaná sedadla, zadní parkovací kameru a systémy pro nouzové brždění a udržování v jízdním pruhu. Rozdíl je propastný, zevnitř to v Ladě vypadá, že jste v autě, které je o několik desítek let starší, a rozhodně ne vyrobené v roce 2024.

Na žebráckou výbavu pracovat 2 roky

Ještě markantnější je, že cena Lady, ač v absolutních číslech o něco málo nižší než u Fabie, je pro průměrného Rusa podstatně vyšší. Zatímco Čech s průměrným platem si na Fabii v základu vydělá za necelých jedenáct měsíců, s průměrným platem Rusa budete na úplně „holou“ Ladu Vesta pracovat dvacet měsíců, tedy bezmála dvakrát tak dlouho. A ani si nebudete moci cestou ze zaměstnání pustit rádio.

Na vině jsou částečně sankce, které Rusko dusí už od počátku války a neumožňují dovoz automobilových dílů ze Západu. Poměrně dlouho trvalo, než se projevily, ale teď udeřily naplno. Největším problémem jsou však komponenty, které se dříve vyráběly přímo v Rusku, protože téměř všichni výrobci automobilů a dílů z Ruska odešli. Komponenty se pak musí poměrně draze dovážet z Asie anebo – jako v případě výše popisované Lady – se do aut vůbec nemontují.

Moskviče z Číny

Výrobu v Rusku právě kvůli nedostatku aut znovu zahájila v nedávné době i automobilka Moskvič. Nepokrytou radost ruských pohlavárů tak může kazit jen to, že vlastně nejde o žádná ruská auta, ale o čínská SUV značky JAC, která jsou montovaná v bývalé továrně Renaultu. Ten ji po začátku ruské invaze na Ukrajinu převedl Kremlu za pouhý jeden rubl, protože výroba v Rusku musela být zastavena. Jediné ruské přispění k výrobě nového Moskviče je tak to, že v závodě v Togliatti namontují do auta motor a prohodí znaky.

