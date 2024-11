LSD a terapie tripem. Má řadu zásadních rizik, ačkoliv rozšiřuje duševní obzory

V 60. a 70. letech se LSD stalo salónní drogou lidí, kteří se považovali za lepší. Zpočátku to byli hlavně intelektuálové, později toto psychedelikum proniklo do hnutí hippies. Americký psychoterapeut Timothy Leary s touto drogou hodně experimentoval a sám ji mnohokrát vyzkoušel.

Plus a minus LSD

Jedná se o psychedelickou látku, při které poživatel drogy prožívá euforické stavy doprovázené vizuálními a zvukovými halucinacemi. Někdy se toto narkotikum užívá rekreačně, často z důvodu rozšíření obzorů a hledání sebe sama. Nejsou výjimkou experimenty v psychiatrii a psychoterapii. „LSD má určitě léčebný potenciál, ale rozhodně není určeno k nějaké samoléčbě,“ tvrdí adiktoložka Tereza Sedláková.

Každý halucinogen má svá rizika a LSD v tomto ohledu není pozadu. Řada lidí tuto látku zkouší a je naprosto v pohodě, ale lepší je neexperimentovat sám a konzultovat terapii touto cestou s odborníkem. Hlavní minus je v tom, že požití může vyprovokovat určitou psychickou poruchu nebo vyvolat paranoiu. Kromě toho člověk pod vlivem této drogy může udělat něco neuváženého.

Terapie tripem

Turn on = zapnout se, turn in = vyladit se, drop out = stáhnout se.

Průkopník v psychoterapii Timothy Leary vysvětlil ve své knize proces turn on – turn in – drop out, jehož cíl viděl v dalším osobnostním rozvoji. Díky tripu se člověk obrátí nejprve do svého nitra, posléze nachází harmonii a souznění s okolním světem a nakonec mu droga umožní vyhnout se nedobrovolným závazkům.

Leary byl toho názoru, že pokud chceme dělat psychoterapii s využitím LSD, musíme si to sami na vlastní kůži vyzkoušet. V roce 1961 svůj psychedelický terapeutický výzkum rozjel naplno. Během čtyř měsíců aplikoval LSD stovce lidí. U některých se sice objevil strach a nejistota, ale v podstatě jednotlivá sezení zaznamenala pozitivní průběh a výsledky. Kromě toho plánoval zavést do všech amerických vysokých škol tento typ terapie pro studenty, kteří by si chtěli rozšířit obzory a zvýšit inteligenci. Do tohoto nadčasového projektu mohl vstoupit každý, kdo by se chtěl naučit brát drogy efektivně.

„LSD má určitě potenciál při léčbě depresí nebo schizofrenie. Musí se na to ale opatrně,“ upozorňuje Sedláková. Při terapii tohoto typu je nutná podpora psychiatra, který s tím má zkušenosti. Pacient potřebuje průvodce, zkrátka někoho, kdo to s ním bude umět. Je to vlastně jakási lákavá zkratka, která se sama nabízí, a člověk při tom nemusí řešit sám sebe. „Myslím si, že v psychoterapii má tato léčba svoje místo, ale pro některé lidi to vhodné je a pro jiné nikoliv. V některých případech se dá používat, ale ve většině případů nemůže zcela nahradit psychoterapii,“ tvrdí Sedláková.

Párty pro narkomany

Badtrip – špatný psychický stav způsobený drogou.

Komunitní centrum Progressive pořádá Party Harm Reduction, kde lidem nabízí poradenství a informace ohledně legálních a nelegálních drog. Týká se to všech narkomanů – patří sem kokainisti, huliči marihuany, ale též milovníci LSD a další.

Pracovníci této neziskovky mimo jiné doprovází intoxikované osoby nebo lidi ohrožené badtripem. Mají k dispozici také „chill out zónu“, kde je možné si odpočinout, uklidnit se a občerstvit se. A cílem není pouze prevence nebo terapie závislosti na narkotikách. Pomoc zde naleznou i alkoholici.

Ačkoliv užívání LSD nezpůsobuje závislost, je tu riziko vzniku psychického onemocnění nebo negativní vliv na srdeční funkci. Záleží také na tom, zdali tento druh drogy přijme společnost. „Drogy akcelerující mozek nebudou společensky akceptovatelné do té doby, dokud nebude většina populace napojena na počítače, dokud si na ně nezvykne jako na něco samozřejmého,“ vysvětluje Timothy Leary.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (T. Leary: Záblesky paměti, progressive-ops.cz)

