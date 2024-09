Tank Leopard 2: Německé kladivo na ruské vojáky

Do války na Ukrajině jsou průběžně dodávány moderní tankové systémy, byť ne v takovém množství, jak by si obránci před ruskou invazí asi představovali. I tak Leopard 2 tvoří základ západní tankové flotily, která je účinným bojovým prostředkem proti ruským vojákům.

Leopard 2 se především vyznačuje velkou palebnou silou, odolným pancéřováním a vysokou manévrovací schopností. Jak informuje server fighting-vehicles.com, pancéřová ochrana byla průběžně vylepšována po celou dobu životnosti vozidla. Poslední verze tanku, tedy 2A7+ a 2A7V, jak uvádí web Army Recognition, jsou pak určeny i do boje v městském prostředí a složité zástavbě a do konfliktů nízké i vysoké intenzity.

Leopard 2 jako tank nové generace

Projekt nového moderního tanku se datuje do sedmdesátých let a za jeho vývojem stojí zbrojovka Krauss-Maffei Wegmann. Tanky měly postupně nahradit starší typ Leopard 1, který už přestal odpovídat dobovým standardům. Do služby vstoupil Leopard 2 na konci sedmdesátých let.

První verze Leopardu je vybavena jedním kanonem s hladkým vývrtem ráže 120 mm, sekundární výzbroj pak tvoří dva kulomety ráže 7,62 mm. Pohonné ústrojí Leopardu 2 zajišťuje 12válcový vodou chlazený dieselový motor, maximální rychlost tanku činí 72,6 km/h, dojezd 550 km.

Jako přesedlat z trabantu do mercedesu

V současné době jsou Leopardy nasazeny na Ukrajině. Bojem zkoušená země má k dispozici zhruba 130 tanků Leopard 2 v několika verzích, 2A4 a 2A6. A Ukrajinci si vozidla pochvalují. Pro mnoho z nich je to jako přesedlat z trabantu do nablýskaného mercedesu, protože obránci před ruskou invazí používají ještě dnes staré sovětské tanky, jako například T-64.

Zájem má i Česká republika

Nicméně o Leopardy projevila před časem zájem i Česká republika. Té byly již dodány tanky ve verzi 2A4, další várku ještě dostane. Především však ministryně obrany Jana Černochová jedná o pořízení 77 kusů nejnovější verze 2A8.

Tento tank má potenciál se řadit vůbec k tomu nejlepšímu, co brázdí bojiště 21. století. Vozidlo bude osazeno izraelským systémem aktivní ochrany Trophy, má mít modulární pancéřování, vylepšenou ochranu posádky i palebnou sílu. Pokud skončí jednání úspěchem, ČR by za tato vozidla zaplatila 52 miliard korun.

