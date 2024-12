Vykradený byt. Moderní zloději v hledáčku policie a u soudu. Radí právník Michal Benčok

Může se to stát každému. Když k tomu dojde, je třeba trestný čin neprodleně nahlásit na policii. „Je třeba prokázat, co bylo ukradeno. K tomu potřebujete doklady o koupi či nabytí a zejména fotografie,“ vysvětluje advokát Mgr. Michal Benčok.

Loupež, krádež. Co dělat?

Loupež a krádež není jedno a to samé. Podle trestního zákoníku se loupež definuje ve smyslu „kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci…“. Oproti tomu krádež spáchá někdo, „kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí…“. Typický příklad krádeže bývá kapesní krádež. Na druhé straně loupež často doprovází pohrůžka násilí nebo použití zbraně, pokud věci nevydáte po dobrém. Vloupání pak souvisí s pojmem krádež. „Vloupání je, když někdo překoná zabezpečení pevně uzavřených prostor i s použitím planžety nebo prostě hrubým násilím dveře vypáčí či vyrazí,“ uvádí Michal Benčok.

Dobré je také vědět, že zloději se vždy pídí hlavně po hotovosti, elektronice a zlatě. Kromě toho vykradení lidé dělají často jednu velkou chybu. Uklízejí. Je důležité mít totiž na paměti, že se po náletu zlodějů nesmí uklízet. Také může nastat situace, kdy vás zloději oholí doslova o všechno – i o doklady. V tomto případě je namístě odcizení nahlásit neprodleně bance a na policii, která vede registr ztracených a odcizených dokladů. Soud přijde na řadu teprve tehdy, až se ustanoví pachatel.

První signály

Vykradení nemovitosti lze ovšem efektivně předcházet. Ještě než k němu dojde, můžete si všimnout jistých signálů, které vás mohou varovat, že se k něčemu schyluje. Stačí třeba sušenka pod rohožkou, sledování na sociálních sítích, volání na pevnou telefonní linku nebo zvonění na zvonek. „Největší nebezpečí vykradení je v bytech v přízemí a v posledním patře. Oblíbený trik zlodějů je zaslepit kukátko. Používají zubní pastu,“ tvrdí Michal Benčok. Určitě výčet varování, že hrozí vloupání, je daleko barvitější a neomezuje se pouze na výše zmíněná. Zloději jsou velmi vynalézaví.

Recidivista a vykradený dům

Za vše mluví případ vloupání na Písecku, který řešila Policie ČR. Neznámý pachatel se násilím vloupal do rodinného domu, kde udělal škodu v řádu 50 tisíc korun. Do domu vnikl oknem v přízemí, které bylo pootevřené. Neoprávněně si pak odnesl pánské kolo, starožitnou vázu, elektrické strojky a další cennosti. Časem se zjistilo, že šlo o známého recidivistu, který se již od mládí specializuje na byty.

Tentokrát se mu podařilo najít v předsíni na botníku dokonce klíčky od auta a kromě hodnotných materiálních věcí vzal i tyto klíče a později odjel s elektromobilem Tesla, které se mu povedlo výhodně prodat. Měl však jednu velkou smůlu. Moc dobře věděl, že majitel domu je bohatý a má někde doma zabudovaný trezor. Trezor sice našel, ale bohudík nerozluštil správné heslo. A tak zlato, šperky, valuty a cenné papíry neputovaly do rukou zkušeného zloděje, ale zůstaly v bezpečí.

K jeho dopadení došlo velice záhy, za což lze poděkovat jeho nedbalosti. Zanechal totiž na místě činu otisky prstů. Zprvu zapíral, ale nakonec vyměknul a putoval do vězení. Moc se mu nechtělo, neboť za dobu, co byl na svobodě, si nakradl dost na to, aby nemusel nic dělat. Hezky si to užíval, ale policie mu to překazila.

Vyšetřování a soud

Dva výstupy soudního řízení: 1. zloděj je odsouzen a musí uhradit škodu; 2. okradený musí podat na pachatele žalobu a spolehnout se na civilní řízení.

Když přijde do vyloupeného bytu policie a provede ohledání, musí se doložit seznam ztracených věcí. „Poté, co policie věc zaeviduje, je třeba hlásit pojistnou událost pojišťovně. Soudu nehlásíme nic. Styk se soudem budeme mít teprve poté, co je pachatel ustanoven a je na něj podaná žaloba. Pak je okradený většinou pozván k soudu k podání svědecké výpovědi,“ vysvětluje Michal Benčok. V průběhu soudního řízení pachatel některé své činy přizná nebo zapře a snaží se zmenšit škodu prostřednictvím svého právníka. „Jedná se totiž o to, do kterého odstavce půjde, a to je právě dáno výší škody. Čím vyšší odstavec, tím vyšší trest,“ uvádí Michal Benčok. V případě recidivistů nebo lidí v podmínce se samozřejmě postupuje jinak.

Je dobré případné riziko krádeže nepodcenit a být obezřetný a chránit svůj majetek. Zloději jsou stále vynalézavější a využívají nejrůznější triky. Proto je důležité být ostražitý a podniknout veškerá potřebná opatření. Když pak dojde ke vloupání a následnému vyšetřování a soudu, není to nic příjemného. „Výsledky jsou nejisté a trvá to dlouho,“ dodává Michal Benčok.

Zdroj: autorský článek

