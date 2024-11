Nemožné se stane už možným? Jihokorejské zbraně na Ukrajině proti ruským okupantům

Severní Korea vyslala na Ukrajinu v tisících své vojáky, aby bojovali po boku těch ruských. Jižní soused na to bude chtít adekvátně reagovat. Ve hře je i dodávka zbraní ukrajinským obráncům. Věc, která by ještě před několika lety nebyla myslitelná.

Eskalace války, to je pojem, s nímž dlouho operuje Moskva. Hodnotí tak dodávky západních zbraní Ukrajině. Na druhé straně sama objektivně konflikt eskaluje, když požádala o pomoc KLDR, jež poslala na horké bojiště tisíce svých vojáků. A je logické, že Jižní Korea chce na danou situaci reagovat, protože sama o sobě zhoršuje i vztahy se severním sousedem.

Dříve nemyslitelné, nyní možné

Jednou z reakcí, které se nabízí, je dodávka jihokorejských zbraní do válkou zmítané země. To by bylo ještě před několika lety vyloučeno. „V závislosti na míře zapojení Severní Koreje do války na Ukrajině budeme postupně upravovat naši strategii podpory. To znamená, že nevylučujeme možnost poskytnutí zbraní,“ cituje televize Al Džazíra jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. Televize Džazíra uvedla, že pokud by se tak stalo, Jižní Korea by v první fázi poskytla obranné zbraně.

Web Čtidoma.cz oslovil také vojenského experta a pedagoga Ing. Zdeňka Petráše, Ph.D., z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Ten uvedl, že za situace, kdy Severní Korea poskytuje ruskému agresorovi munici a další vybavení a nyní posílá na ukrajinské bojiště i své vojáky, je logické, že se Jižní Korea staví po bok Západu na stranu ukrajinských obránců.

Otázkou na druhé straně zůstává, do jaké míry mohou dodávky jihokorejských zbraní Ukrajině účinně pomoci dostat se z nynější složité situace, která panuje na frontě. „Domnívat se, že jihokorejská podpora může zvrátit vývoj celého konfliktu, nebo dokonce vést přímo k mírové dohodě, by bylo příliš optimistické,“ hodnotí pro web Čtidoma.cz Ing. Petráš.

Nahrazení evropských zbrojních kapacit

Jižní Korea by pak mohla alespoň částečně nahradit evropské kapacity, které už jsou v současné době omezené. Jihokorejské zbraně mají podle vojenského odborníka punc světové extratřídy. „Naproti tomu jihokorejské zbrojní firmy dosahují úrovně světové třídy a nepřetržitě pokračují ve vývoji, zdokonalování a výrobě přesně těch zbraní, které jsou potřebné v probíhající válce. Jihokorejský zbrojní průmysl je lídrem ve výrobě zbraní a zbraňového vybavení, které Ukrajina zoufale potřebuje,“ komentuje dále pro server Čtidoma.cz možnost dodávek jihokorejských zbraní Ing. Petráš.

Ten dále otevírá otázku, zda se možná podpora ve formě zbraňových dodávek může skutečně ukázat na ukrajinském bojišti. „Zůstává tedy otazníkem, zda dodatečně vysoká podpora ve formě dodávek zbraní a munice se setká s dostatečnou kvalitou velitelů a štábu z hlediska plánování, přípravy a vedení vojenských operací. Bohužel, tato úměra se prozatím příliš neprojevila a i to může být důvodem váhání politického vedení Jižní Koreje o intenzivnější podpoře Ukrajiny,“ uzavírá Ing. Petráš.

Vítaná pomoc

Na každý pád by podpora Jižní Koreje byla pro Ukrajinu více než vítanou pomocí s ohledem na již zmíněnou omezenou kapacitu evropských zbrojovek a stav vyčerpání ukrajinské armády. Samozřejmě by záleželo na tom, v jakém množství by jihokorejská technika na bojiště dorazila a zda by podpora pokračovala kontinuálně.

Zdroj: autorský článek

