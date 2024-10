Tohle je prestižní ruská univerzita! Video, které ukazuje drsnou realitu

Toalety horší než na nádraží, tma a deprese. Koleje na nejprestižnější univerzitě v Moskvě připomínají spíše vězení než místo, kde by se studenti měli cítit dobře a trávit svůj čas mimo školu. To je realita, kterou natočila studentka Moskevské státní univerzity.

„První místo, které vám ukážu, jsou společné umývárny. Vy všichni, kteří si myslíte, že tohle video je narafičené a že žiju jinde, pletete se. Tohle je skutečně ono,“ říká rusky jedna ze studentek Moskevské státní univerzity, jejíž video se začalo šířit po sociálních sítích. To, co vidíme na záběrech, připomíná potemnělé umývárny v dolech nebo průmyslových provozech. Tím ale prohlídka jen začíná.

Koupelny z pekla

„Dalším otřesným místem jsou naše sprchy. Jsou v prvním patře a jsou rozdělené na pánské a dámské. Dost mě ale překvapuje, že tato místa jsou sdílená,“ pokračuje dívka a ukazuje sprchy, které spíše připomínají vězení nebo psychiatrickou léčebnu. Všude je nedostatek světla a místa jsou nejen zastaralá, ale také neuvěřitelně zašlá a je vidět, že s úklidem se tady nikdo nepřetrhne. To nejhorší má ale teprve přijít.

„Pojďme se přesunout k nejdůležitější věci, tohle jsou naše společné toalety. Lidi, podívejte se na ty podmínky,“ říká studentka a otevírá dveře jedné z kabinek. Vypadají přesně tak, jak by člověk po zhlédnutí předchozích záběrů čekal. Pokud jste (byť omylem) navštívili toalety třeba ve starých vlacích Českých drah, stále na tom zřejmě budete lépe než studenti, kteří takový záchod musí používat každý den. „Byla jsem v šoku, když jsem nastoupila,“ dodává studentka.

Studium za mřížemi

„V naší budově je na každém podlaží zamřížovaná místnost, kde se můžete soustředit a studovat. Nevím, proč jsou nutné tyhle mříže, ale naštěstí tady nikoho nedrží,“ říká se znatelným humorem v hlase studentka. „Pouze na jednom patře je pingpongový stůl, kde můžete trávit váš volný čas,“ říká studentka a ukazuje také místnost pro studium, která je jako jediná otevřená 24 hodin denně. Na noc se zavírá i společná kuchyně.

„Jedná se o kolej největší, nejznámější a nejdražší ruské univerzity – Moskevské státní univerzity. Vypadá to neuvěřitelně – společné záchody a sprchy, kovové mříže. Mimochodem, ochranka u vchodu má pušky,“ shrnuje video expert na ruskou propagandu a bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na svém twitterovém účtu.

Jako v šedesátých letech

Ohlasy na video jsou bouřlivé. Zvláště lidé ze západních zemí nemohou pochopit, že v něčem takovém mohou mladí lidé žít při studiích. „Chodil jsem do internátní školy v 60. letech. Vaše video mi přináší vzpomínky a úlevu, že už to mám dávno za sebou,“ píše jeden z komentujících. „Vzpomínám si na koleje na bukurešťské univerzitě, kde jsem studoval na počátku 21. století. Zařízení mi připadalo jako svinstvo, ale když se ohlédnu zpět, bylo v porovnání s tímto luxusní. A to bylo před 20 lety,“ píše další.

Redakce Čtidoma.cz ověřovala, zda videa skutečně pocházejí z Moskevské státní univerzity, a narazila na fotografie, kterými se chlubí sama univerzita, a je nutno říci, že ani ona sama se příliš nesnaží zastírat, že studenti žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách pro vzdělávání. Stav nejlepších kolejí je přibližně stejný jako v Česku před dvaceti až třiceti lety. Ty horší pak připomínají původní stav kolejí na pražském Strahově, které autor článku zažil na vlastní kůži na začátku tisíciletí.

KAM DÁL: Politici na houby! Do lesa vyrazili Babiš, Nerudová, Rakušan i zklamaný Jiří Čunek