V covidu má prsty Ukrajina a Američani: Zjistil to Ficův ortoped

Tiskovka, jakou Slovensko ještě nezažilo, zněla jako nadiktovaná z Kremlu. „Poslanec Kotlár by vyhrál soutěž o zbytečnost,“ reaguje slovenská opozice na konspirační blouznění zmocněnce pro vyšetřování covidu. To, co předvedl na tiskovce, nemá obdoby. Pandemie covidu-19 přitom na Slovensku zabila přes dvacet tisíc lidí.

„Nejzávažnějším důsledkem celé vykonstruované operace s názvem pandemie covid-19 je ohrožení lidského zdraví a ověření si naivity obyvatel planety podprahově poslouchat,“ řekl překvapeným novinářům zmocněnec slovenské vlády a ortoped Peter Kotlár. Měl prověřit postup státu během pandemie covidu. Místo skutečného prověření a přesvědčivých důkazů předvedl něco, za co by se nemuseli stydět ti nejproslulejší konspirační teoretici.

Má v tom prsty Amerika a Ukrajina

„Udělejme společně alespoň to správné gesto, že zastavíme aplikace mRNA preparátů až do dokázání jejich účinnosti a bezpečnosti. Nejzávažnějším zjištěním je, že mRNA preparáty mění lidskou DNA,“ citoval Kotlár mnohokrát popřenou a vyvrácenou teorii. „Virus byl uměle vytvořen v laboratořích ve Wu-chanu a rozšířen během vojenských olympijských her. Úloha Ukrajiny na pokračování výzkumu po zmíněných hrách je teď účelově zpochybňována, avšak obavy, které pocházejí od prezidenta Putina ohledně tamních biolaboratoří je fakt, který je zaznamenaný,“ plete zmocněnec páté přes deváté, aniž by předložil jakékoliv důkazy o svých tvrzeních. Jde prakticky o papouškování ruské propagandy v nejčistší podobě.

Soutěž o zbytečnost by vyhrál Peter Kotlár

Jeho názory ale rozhodně nesdílí poslanec Oskar Dvořák, místopředseda zdravotnického výboru tamní sněmovny. „Pokud bychom měli soutěž o zbytečnost, vyhrál by Peter Kotlár. Zmocněnec pro prošetření pandemie nemá analýzy, nemá důkazy, navzdory tomu zneužívá svůj post k šíření nebezpečných dezinformací,“ nechal se slyšet zástupce opoziční strany Progresivní Slovensko na jejím facebookovém profilu.

Falešná autorita

V celkovém pohledu jde jen o dílek do skládačky toho, jak Ficova vláda nekriticky přebírá narativy hodící se Rusku. Včetně těch, které byly tisíckrát vyvráceny a přežívají díky pochybným telegramovým kanálům a řetězovým mailům. Jakmile je ale papouškuje někdo z vlády, takové informace nabírají na nebezpečnosti, protože lidé jako Kotlár jim slouží jako falešná autorita, která je potvrzuje. Přitom jde o ortopeda poslušně sloužícího svému šéfovi.

Konspirátoři ve vládě

Není to však jediný případ, kdy slovenští politici, specificky z Ficovy vlády, přebírají ruskou rétoriku. Podobně postupuje třeba ministryně kultury Martina Šimkovičová, která vyhlásila válku slovenské kulturní scéně a cestou trousí neuvěřitelná moudra mířící na LGBT komunitu, která se podle ní snaží zničit slovenské rodiny. Další podobnou postavičkou je bývalý náměstek Šimkovičové Štefan Kuffa, který nejdříve chtěl vyhlásit Ježíše králem Slovenska a následně se snažil ukončit divadelní hru, která se mu nelíbila. Dosud to byly události hlavně v kultuře, teď se ale poprvé objevil přesah takových lidí do zdravotnictví.

Covid na Slovensku

Na Slovensku přitom zemřelo na covid-19 přes dvacet tisíc lidí. Tamní politici už tenkrát brojili proti očkování a epidemiologickým opatřením, země tak měla jednu z nejmenších proočkovaností v Evropě. Pokud se bude ubírat podobným směrem, mohlo by to mít při podobných událostech pro zemi nedozírné účinky. Papouškováním lží o covidu se tímhle směrem ale ubírá mílovými kroky.