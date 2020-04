Kdy může vláda omezit vaše práva daná ústavou? Při vyhlášení nouzového stavu nejspíš nepostupovala správně

/KOMENTÁŘ/ Podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky může vláda vyhlásit nouzový stav nejdéle na třicet dnů „v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.‟

Možnost vyhlásit nouzový stav v případě epidemie je možné založit na tom, že jde o „jiné nebezpečí‟ ohrožující životy či zdraví, což epidemie koronaviru jistě je. Smyslem nouzového stavu v souvislosti s epidemií je umožnit, abychom se mohli lépe a rychleji s touto epidemií vypořádat.

Nouzový stav vyhlásila vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR, a to tak, že nouzový stav trvá od 12. 3. 2020 od 14:00 hodin po dobu třiceti dnů. Nouzový stav musí být vyhlášený vždy pro určité území a z konkrétních důvodů – v tomto případě je vyhlášený pro území celé České republiky „z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/.‟

Podivnosti okolo vyhlášení nouzové stavu

1. Měl být vyhlášen „rozhodnutím“, stalo se tak ale „usnesením.‟ Bylo by vhodné, aby rozhodnutí obsahovalo ustanovení o aktivaci Ústředního krizového štábu nebo pověření ministra vnitra k jeho aktivaci. Premiér Babiš pak tvrdil, že „ústřední štáb je vláda, tak jsme to na vládě rozhodli.“ To bylo špatně.

2. S vyhlášením nouzového stavu je vláda povinna vymezit omezená práva. To se nestalo.

3. Vláda je povinna neprodleně o vyhlášení informovat Poslaneckou sněmovnu, která může nouzový stav zrušit. PS se ale tímto nezabývala.