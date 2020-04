Preventivní užívání paracetamolu nemá smysl, ani při koronavirové nákaze

V souvislosti se zvýšeným zájmem pacientů o léčivé přípravky s obsahem paracetamolu eviduje Česká lékárnická komora také případy, kdy jej lidé užívají jako domnělou prevenci před koronavirovou nákazou. ČLnK to však důrazně nedoporučuje. Takový způsob užívání pouze zbytečně zatěžuje organismus.

V souvislosti se zvýšeným zájmem pacientů o léčivé přípravky s obsahem paracetamolu eviduje Česká lékárnická komora také případy, kdy jej lidé užívají jako domnělou prevenci před koronavirovou nákazou. ČLnK to však důrazně nedoporučuje. Takový způsob užívání pouze zbytečně zatěžuje organismus.

Preventivní podávání paracetamolu nejenže pacienta neochrání, ale navíc může významně zatížit organismus. Správně se užívá pouze k léčbě bolesti nebo ke snížení teploty převyšující 38 °C a vždy je nutné dodržovat jeho správné dávkování.

„Rozhodně chci veřejnost varovat před bezdůvodným užíváním paracetamolu jako prevence před koronavirovou nákazou. To je zcela nesmyslné a pacienty před nákazou neochrání. Účinná látka paracetamol nemá žádné preventivní účinky,” říká k aktuální situaci Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Užívání paracetamolu má jasná pravidla

Mnoho léků ve formě tablet či horkých nápojů obsahuje právě účinnou látku paracetamol. Při jejich vzájemném kombinování nebo nedodržení stanoveného intervalu mezi dávkami se může lék v těle nebezpečně hromadit. Na správné užívání se proto ptejte svého lékárníka. V případě, že se s ním nemůžete spojit, si aspoň pečlivě prostudujte příbalový leták.

„Je důležité upozornit, že zvýšením dávky paracetamolu není dosaženo většího účinku. Naopak, paracetamol v nadměrných dávkách velmi vážně poškozuje játra. U dospělých pacientů by neměla být překročena četnost dávkování 4x denně, v doporučeném rozestupu 6 hodin. Ten nesmí být kratší než 4 hodiny a celková denní dávka by v žádném případě neměla překročit 4 000 mg paracetamolu,” vysvětluje Krebs a dodává: „Paracetamol se nesmí kombinovat s alkoholem, ani užívat po jeho konzumaci, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození jater. Nesmí ho užívat pacienti s akutním poškozením jater či cirhózou. Omezení je ale více, proto je velmi důležité se poradit se svým lékárníkem.“

Jaké léky užívat při horečce?

V posledních týdnech se pacienti lékárníků i v souvislosti s koronavirovou infekcí často ptají, jaké přípravky by měli užívat pro snížení horečky. "Paracetamol byl a je lékem volby při terapii horečky. Ale i tento velmi běžný lék má svá omezení a kontraindikace. Proto je někdy nutné užívat jiné léky. Na snižování teploty lze užít v indikovaných případech také přípravky s obsahem ibuprofenu nebo kyseliny acetylsalicylové. Samozřejmě i s přihlédnutím ke kontraindikacím, které mohou plynout ze zdravotního stavu pacienta nebo jeho další medikace,” má jasno PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D, viceprezident ČLnK.

Paracetamol lze užít při mírné až střední bolesti nebo snížení horečky i u dětí. „Pro individuální dávkování jsou tyto léky pro děti dostupné také ve formě sirupu. Jednotlivá dávka se určuje přesně podle hmotnosti dítěte. K dispozici je i paracetamol ve formě čípků. Intervaly mezi jednotlivými dávkami bývají u dětí zpravidla delší než u dospělých. A to především proto, že k eliminaci léčiva z dětského těla dochází pomaleji,” doplňuje k postupu léčby horečky u dětí lékárnice a tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

