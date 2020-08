Strašení koronavirem je jako chytit chlapa za varlata. Také si pak nedovolí vůbec nic

/KOMENTÁŘ/ Smrtnost pacientů s covid-19 v České republice výrazně klesá, což je z veřejně dostupných údajů jasně patrné. Během nakažení prvních 10 000 pacientů Covidem zemřelo 330 osob, což znamená smrtnost 3,3%. Ovšem při onemocnění dalších 9 000 osob jich zemřelo "jen" 60, což je smrtnost 0,6%. To znamená, že klesla zhruba pětinásobně.

Přesto je země pořád zmítána chaosem. Premiér Andrej Babiš před několika týdny slíbil, že už nebudou žádná plošná opatření. Od 1. září máme povinnost nosit roušky. Všichni bez výjimek. Vypadá to dost plošně.

Jak si tedy stojíme?

Shrňme si tedy, jak si stojíme ve druhé polovině srpna, tedy téměř půl roku poté, co naše vláda konečně vzala hrozbu covid-19 na vědomí.

chytrá karanténa téměř nefunguje

nařízení se neustále mění, záleží na tom, jak se vyspí premiér Andrej Babiš a jak moc seřve svého podřízeného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se marně snaží udržet zbytky důstojnosti

poskytovaná data jsou nedůvěryhovná, protože hlavní roli hraje marketing

relevantní data má Ústav zdravotnických informací a statistiky, ten je však veřejnosti neposkytuje

máme tu jakýsi semafor, podle kterého se však stejně není možné řídit a je prakticky k ničemu (podle něj je totiž většina země bez komplikací, proč tedy pak plošné nařízení o nošení roušek od 1. září?)

laboratoře nejsou schopné dodat výsledky testů do 24 hodin

testy jsou drahé, takže mnoho lidí na ně raději nejde

„Ministerstvo zdravotnictví už dnes neřídí odborníci, ale marketingový experti pana premiéra,“ prof. MUDr. Vlastimil Válek, poslanec za TOP 09.

Dobře živený strašák

Co se dalo pochopit na začátku koronavirové pandemie, kdy málokdo tušil, co nás čeká, je už dnes flagrantní zneužívání moci. Koronavirus je už pouze uměle živeným strašákem, protože se to některým lidem velmi hodí. Nutno říct, že je krmený velmi kvalitně, strava je exkluzivně pěstována odborníky na tento druh výživy. Udržovat strach, vytvářet pocit nebezpečí, o to jde. Je to podobné, jako když chlapa chytnete za varlata. Také si s ním pak můžete dělat, co chcete. Nikdy neví, kdy zmáčknete více, tak raději drží ústa a kýve.

Ještě jednu věc je dobré zmínit. Podle údaju WHO za období únor - duben téměř ve všech zemích Evropské unie a v USA stupla mortalita nad očekávaný průměr. Jenže za květen, červen a červenec naopak pod tento průměr klesla. Z toho jasně vyplývá, že na jaře s covid-19 (ne na covid-19) zemřeli lidé, které by letos zřejmě smrt čekala tak jako tak.

„Celá kauza koronaviru má světu přinést nějaký výsledek. Teorie může mít každý jiné, ale jedno je jasné, zintenzivnit a co nejvíce podpořit přechod veškerého byznysu do on-line prostředí a pohltit malé a střední podniky těmi velkými. Cestování nemůže nikdo zakázat, ale může nastavit takové podmínky, aby se raději necestovalo,“ říka například Martin Šula, majitel a ředitel brněnské firmy MSR Engines. Není to ojedinělý názor, možná spíš většinový. Přidávají se k němu mnozí lékaři i epidemiologové. Takže roušky nasadit, vyrovnat a kupředu levá, zpátky ni krok!

