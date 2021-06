Císař Rudolf II. byl velký podivín. Ďáblem posedlý chlapík s psychickými problémy, jehož rodiče byli blízcí příbuzní

Kdo viděl filmy s Janem Werichem Císařův pekař a Pekařův císař, může mít o císaři Rudolfu II. poměrně jasnou, ale také velmi zkreslenou představu. Podle tohoto ztvárnění šlo o podivínského, ale ve své podstatě dobráckého chlapíka. Věta z filmu "My mu nerozumíme, ale my mu věříme" vešla do dějin. Jenže ono to bylo ve skutečnosti, jak se dá předpokládat, docela jinak. Na druhou stranu je fakt, že kdybychom měli i dnes monarchii, mohli bychom se třeba koupat v moři. Líbil by se vám takový panovník, jako byl Rudolf II.?