Objevil skutečně Karel IV. léčivý pramen, základ Karlových Varů? Legenda hovoří jasně, skutečnost je ale jiná

Kdo stál u zrodu Karlových Varů? Samozřejmě nikdo jiný, než sám panovník, kterého jsme nedávno v celonárodní anketě zvolili Největším Čechem, tedy Karel IV. Podle legendy byl tehdy Karel IV. na svém hradu Lokti a jako správný panovník trávil svůj volný čas lovem zvěře ve vlastní honitbě. Tentokrát se ale stala podivná věc. Král se rozhodl ulovit jelena a při štvanici jeho lovecký pes vběhl do tůně, v níž, k velkému překvapení všech přítomných, byla teplá voda…

Riskantní ochutnání podivné vody

S jistou dávkou odvahy honci tento podivný teplý pramen ochutnali a ani sám král prý nezůstal pozadu. Ke svému velkému překvapení brzy naznal, že jej opouští bolest v nemocné noze. Usoudil tedy, že jde o pramen vzácný a léčivý a na místě, kde byl objeven, brzy vzniklo zatím jen menší sídlo, nazvané Teplé Lázně u Lokte, jež se později rozvíjelo až do podoby dnešních světoznámých a uznávaných lázní, které nám mnohé státy mohou jen závidět. Jak to ale bylo s objevením prvního z mnoha léčivých pramenů doopravdy?

Kde je pravda?

Holou a nezkreslenou pravdu o objevení prvního léčivého pramene na území dnešních Karlových Varů se asi již nedozvíme. Pověst, která se traduje dodnes, totiž musela být po téměř dvě stě let předávána z generace na generaci, od člověka k člověku pouze ústně. V písemné podobě se totiž prvně objevuje až ve spisu z roku 1542, přičemž k objevu pramene mělo podle legendy dojít již v padesátých letech čtrnáctého století. Historikové ale předpokládají, že léčivé vlastnosti zdejší vody znali místní již mnohem dříve. To by také napovídalo tomu - chceme-li věřit pověsti o lovu a psu v tůni, že by si lidé a dokonce i král dovolili takovou vodu ochutnat a ozkoušet její účinky.

Teplé lázně u Lokte

Co je ale dohledatelné v historických pramenech je fakt, že právě před rokem 1360 byly v místech současných Karlových Varů založeny zmiňované Teplé lázně u Lokte - původně tedy poměrně skromný hrádek s několika okolními domky. Již o přibližně deset let později, v roce 1370 obdržely Teplé lázně městská práva, což byla pro toto sídlo jistě pocta. I v minulosti ale bylo vždy “něco za něco”. Místní spolu s právy dostali také povinnost - pečovat o nemocné, což jim měli umožňovat právě léčivé prameny, které příroda lidem poskytovala. Z místních obyvatel se tak chtě-nechtě stali správci lázní, a tak je tomu vlastně dodnes.

Pocta zakladateli lázní

Ať už tedy Karel IV. a jeho družina skutečně léčivý pramen objevili nebo jde o legendu, která měla a má dodávat tomuto městu ještě větší význam, je jisté, že na vzniku samotných lázní má dodnes obdivovaný a uctívaný panovník hlavní podíl. Lázně, které nesou jméno po Karlu IV. jsou dodnes velkou poctou svému zakladateli a úlevou všem nemocným, kteří sem přijíždějí.

