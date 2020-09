Podzimní dýňové recepty zahřejí tělo a potěší chuťové pohárky. Jednoduché, rychlé a levné jídlo za půl hodiny

Základem “dýňového jídelníčku”, který vyzkoušel snad každý jako první, je dýňová polévka. Kdo se o ni ještě nepokusil, vůbec se toho nemusí bát. Hotovo bude za chvíli a všichni si pochutnají. Jak na to?

Oloupat, uvařit, rozmixovat...

Dýni nejprve oloupeme, což v některých případech může být asi nejsložitější operace z celé přípravy polévky. Pokud se ale nebudete snažit loupat dýni “jako brambory”, tedy vcelku, ale až po rozkrájení na dílky, nejde o žádný složitý úkol. Samozřejmě odstraníme vnitřní část se semínky - ta můžeme usušit nebo upražit, pokud bychom chtěli dýni využít opravdu celou.

Co do hrnce?

Teď přijde na řadu cibule. Tu nakrájíme nadrobno a na oleji osmažíme. Po ní do hrnce přijde na kostičky nakrájená dýně a vše zalijeme ideálně vývarem. Pokud nemáme, poslouží i voda s “kostkou”, ale samozřejmě to není tak docela ono. Nezapomeneme také přidat koření. Podle chuti a síly vývaru dosolíme, můžeme použít pepř, neuškodí na špičku nože nového koření. Důležité je kari koření, na to rozhodně nemůžeme zapomenout a pro dospělé je možné polévku vylepšit trochou chilli. Polévka dostane tu správnou podzimní sílu.

Krátké dokončení

Dýni bude na změknutí stačit přibližně dvacet minut varu a už se pomalu chýlíme ke konci. Jakmile bude uvařeno, necháme polévku trochu zchladnout, obsah hrnce rozmixujeme a zalijeme smetanou (stačí 12% smetana na vaření). Polévku znovu uvedeme do varu, ale jen krátce a můžeme podávat. Na ozdobení můžeme použít kysanou smetanu a třeba i lístek bazalky.

Pečená dýně s kuřecím masem

Ani v tomto receptu se neobejdeme bez kari koření, které si s dýní velmi dobře rozumí. Večeře z jednoho pekáčku bude výborným následovníkem dýňové polévky. Tak není na co čekat… Dýni tentokrát nemusíme ani loupat, jen ji rozkrájíme na kostičky (přibližně 3x3 cm). Na podobně velké kousky si nakrájíme také kuřecí prsíčka a brambory. Poměr si může zvolit každý sám podle svých preferencí, dokonce lidé, kteří rádi vynechají maso, nemusí mít obavu, že by se bez něj toto jídlo neobešlo.

Vše z jednoho pekáčku

Nejprve si na pekáčku osmažíme na plotně cibulku, na ni přidáme krátce orestovat kuřecí maso, doplníme dýní a brambory a samozřejmě kořením. Jak bylo řečeno, důležité je kari koření, ale k němu přidáme i drcený kmín a sušený česnek. Samozřejmě osolíme a opepříme, podlijeme trochou vody, pekáček přikryjeme a vložíme přibližně na půl hodiny do trouby. V průběhu pečení přibližně po deseti minutách kontrolujeme, promícháme, případně doplníme vodu a vrátíme zpět do trouby. Po půl hodině je hotovo. Pokud máme doma jarní cibulku, posypeme jí na talíři hotové jídlo. Nejenže dodá barevnost, ale i vynikající svěží chuť. Není na co čekat - rodina se může scházet ke stolu…

